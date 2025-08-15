Primeur: 4 Duitse stamboeken werken samen bij veiling op Bundeschampionate

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelex
Primeur: 4 Duitse stamboeken werken samen bij veiling op Bundeschampionate featured image
Foto: Frank Sorge / www.arnd.nl

Op 4 september vindt voor het eerst een veulenveiling plaats waarbij vier Duitse stamboeken met elkaar samenwerken. De German Horse Quality-veiling van dressuurveulens maakt onderdeel uit van de Bundeschampionate in Warendorf.

Door Eline Korving

Eerder werkten Westfalen en Oldenburg wel eens samen, nu voegen ook Hannover en DSP zich bij dit initiatief. Elk stamboek vaardigt 5 kwaliteitsvolle, dressuurgericht gefokte veulens af om in de schijnwerpers van de Bundeschampionate een nieuwe eigenaar te vinden.

Bron: Westfaalse stamboek/Horses.nl

