Record brekende editie van de Limburgse Veulenveiling: 36.000 euro voor Aganix du Seigneur-zoon

In tijden waarin het allerminst een vanzelfsprekendheid is, is de Limburgse Veulenveiling erin geslaagd opnieuw een record neer te zetten voor wat betreft de gemiddelde prijs. De bijna 80 veulens werden in het Peelbergen Equestrian Centre afgeslagen voor een gemiddelde van 11.550 euro. De Aganix du Seigneur-zoon U Can Do It by Nature werd verkocht voor de topprijs van 36.000 euro.

In het eerste deel van de veiling bleven de echt hoge prijzen uit, maar de veertig veulens in het tweede deel van de veiling trokken het gemiddelde toch op naar nieuwe recordhoogte. Opvallend was ook dat een groot aantal sportmensen hebben geïnvesteerd in de zorgvuldig selecteerde veulens.

Aganix du Seigneur

Met een bedrag van 36.000 euro werd de beste prijs neergelegd voor de door Stan en Daan Creemers gefokte Aganix du Seigneur-zoon U Can Do It by Nature, die naar een Nederlandse investeerder gaat. Ook een andere nakomeling van Aganix du Seigneur, Adore Vinio MB uit de fokkerij van Maarten Brands, kwam tot een goede prijs van 32.000 euro en is daarmee in Amerikaanse handen gekomen.

Duurste merrieveulens voor 30.000 euro

Voor 30.000 euro verruilden het Carthago-merrieveulen C U Again S Z van Nico Schulpen en Uptown Girl D (v. Cornet Obolensky) van Jan Pen van eigenaar. Zij zijn verkocht naar Amerika respectievelijk Turkije. Ook investeerders uit onder meer Ierland, Finland, Canada, Duitsland en Groot-Brittannië kochten veulens in deze 24e editie van de Limburgse Veulenveiling.

‘Zeer geslaagde editie’

“Het begon wat moeizaam maar het is geweldig dat we deze resultaten hebben kunnen behalen. De editie van vorig jaar leek aanvankelijk niet te evenaren en met gepaste trots kunnen we constateren dat het tóch gelukt is. Daarnaast ben ik heel blij dat veel ruiters en sportmensen hun vertrouwen in deze veiling hebben laten blijken door één of meerdere veulens aan te schaffen. Dat maakt de kans groot dat we in de toekomst veel gaan horen van deze veulens”, aldus Paul Hendrix.



Al met al reden om met een heel goed gevoel terug te kijken op deze veiling. Aanstaande vrijdag loopt de online editie van de Limburgse Veulenveiling af, waarin nog eens 56 veulens worden aangeboden.

Bron: Persbericht