Reesink en Venderbosch nemen organisatie Eliteveiling Borculo over en halen veiling terug naar Achterhoek

Reesink Horses (familie Reesink) en De Radstake (familie Venderbosch) nemen de organisatie van Eliteveiling Borculo over. En daarmee komt de oudste veulenveiling van Nederland dit jaar ook weer terug naar de Achterhoek. Op zaterdag 30 augustus worden veulens geveild bij De Radstake in Heelweg. "We willen er weer echt een eliteveiling van maken", zeggen vader en zoon Eugene en Bas Reesink.

“Samen met familie Venderbosch nemen wij de organisatie van de veiling voor onze rekening. Kort gezegd willen wij er voor zorgen dat we kopers in de tent krijgen en familie Venderbosch zorgt voor het evenement zelf, dus de locatie, de catering en ga zo maar door”, vertelt Reesink.

“Daarbij snijdt het mes voor ons aan twee kanten: we willen hier graag energie in steken omdat we met ons hengstenstation ook willen zorgen voor afzet van veulens, die afzet stimuleren en faciliteren. Daarnaast hebben we een groot netwerk in het buitenland en we willen ook zorgen dat die buitenlandse kopers naar de veiling komen.”

Eliteveiling

Na verschillende online edities (2020, 2021, 2022 en 2024) en een editie op Paleis Soestdijk in 2023 keert Eliteveiling Borculo weer terug naar de Achterhoek. “Voor familie Venderbosch en ons was het belangrijk om dit evenement terug te halen naar de Achterhoek en De Radstake is een perfecte locatie met veel hippische geschiedenis.”

Een beetje terug in de tijd willen Reesink en Venderbosch ook: “Alle online mogelijkheden zijn natuurlijk super, maar we willen er ook weer echt een evenement van maken. Borculo is de oudste veulenveiling van Nederland en daar hoort een fysieke veiling bij.”

Het bestuur van de stichting achter Borculo (Stichting Nationale Eliteveiling Borculo) is ook enthousiast over het plan van de Achterhoekse paardenfamilies, meldt Reesink.

Eliteveiling

Met de selectie van de veulens hebben Venderbosch en Reesink niets te maken, maar ze vinden het wel belangrijk dat de kwaliteit van de veulens elitekwaliteit is. “In de dressuur blijven Nol Gerritsen en Wout Plaizier de selectie doen, hoe de selectie van de springveulens gaat lopen, maken we op een later tijdstip bekend.”

Selectie(dagen)

Borculo organiseert vanaf dit jaar ook weer selectiedagen verdeeld door het land (data en locaties worden later bekend gemaakt) en fokkers die hun veulen willen opgeven kunnen dit doen via de site van Eliteveiling Borculo en via [email protected]