Ruim 38.000 euro voor veilingtopper Bolesworth Elite

Uptons Funky Echo WY (v. Echo van't Spieveld) was afgelopen vrijdag de topper van de Bolesworth Elite Veulenveiling, in het Britse dorpje Tattenhall. Dit hengstje uit Grand Prix-merrie Funky Music (v. Vigo D'Arsouilles) werd voor 32.000 pond, omgerekend ruim 38.000 euro, verkocht.

Het voshengstje was niet het enige veulen dat voor een bedrag van meer dan 30.000 pond over de toonbank ging, de Cornet Obolensky-dochter PK Corera werd verkocht voor 31.000 pond, ruim 36.800 euro. Dit merrietje werd gefokt uit Arera C (v. Indoctro), die met Maikel van der Vleuten internationaal tot op het hoogste niveau uitkwam.

Top drie

Wizard JH (v. Chacco Blue) stond met een verkoopprijs van 27.500 pond (32.659 euro) op de derde plek in de lijst. Dit bruine hengstje werd gefokt uit de internationale springmerrie Imogen de Regor (v. Darco), die onder andere ook de moeder is van Edwina Tops-Alexanders Latisha de Regor (v. Diamant de Semilly) en de goedgekeurde Mithras de Regor (v. Elvis ter Putte) van Joris de Brabander.

Alle prijzen