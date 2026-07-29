Secret-hengstveulen en volle zus Verbier veilingtoppers in Hannover

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Secret-hengstveulen en volle zus Verbier veilingtoppers in Hannover featured image
Salvatore (Secret x Don Martillo). Foto: Fellner
Door Savannah Pieters

Op de 52e Elite Veulen- en Fokmerrieveiling van het Hannoveraner Verband is het hengstveulen Salvatore voor 34.000 euro verkocht. De zoon van Secret was daarmee de absolute veilingtopper en vertrekt naar de Verenigde Staten. Bij de fokmerries werd het meeste geld betaald voor de volle zus van Oldenburger-kampioen Verbier.

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