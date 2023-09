Service en kwaliteit gaan hand in hand bij Elite Foal Auction

Elite Foal Auction Borculo staat in de startblokken. Op vrijdag 15 september is de live veiling bij Paleis Soestdijk. De leden van de selectiecommissies dressuur en springen staan er helemaal klaar voor om potentiële kopers te begeleiden en samen de juiste match te vinden.

Een gevarieerd aanbod, uitstekende kwaliteit en veel sport in de moederlijn. Op Paleis Soestdijk worden de 85 beste veulens van Nederland verwacht. Er komen 37 springveulens van maar liefst dertig verschillende hengsten. Dit zijn nakomelingen van tophengsten zoals Elvis ter Putte, Grandorado, Chacco Blue, Catoki, Tangelo van de Zuuthoeve, Emerald, Mr. Blue en Comme Il Faut. De 48 dressuurveulens stammen bijvoorbeeld af van Dutch Dream, Extreme U.S., For Ferrero, Blue Hors Santiano, Miami Turfhorst, Glamourdale, Mc Laren, Indian Rock, O’Toto van de Wimphof en Las Vegas.

Extremokey (v. Emerald) Foto: Elite Foal Auction Borculo

Live bijwonen

De veulenveiling is op vrijdag 15 september vrij toegankelijk. Vanwege beperkte parkeermogelijkheden is het noodzakelijk om vooraf een parkeerticket via de ticketshop aan te schaffen. “Bestel je parkeerkaart op tijd, want vol is echt vol. We raden bovendien het sterk aan om te carpoolen.” Wil je de veiling bijwonen vanaf het terras aan de baan? VIP-tickets voor de Elite Foal Auction zijn verkrijgbaar in de ticketshop. Ook hier merken we dat gasten heel graag naar het Paleis komen, we zijn al een heel eind uitverkocht. Wil je erbij zijn? Dan raad ik je zeker aan om zo snel mogelijk kaarten te kopen.’’

Aankoopbegeleiding

De selectiecommissies staan geïnteresseerden graag te woord over de veulens. “Als je een veulen wilt kopen en nog niet weet wat bij je zou passen, dan helpt de organisatie graag. Zij geven tekst en uitleg over de veulens en denken met je mee. Wij proberen een eerlijke match te maken en de juiste mensen bij elkaar te brengen”, legt organisator Annelou de Man uit.

Goede service

Elite Foal Auction Borculo is echt een serviceveiling. “Als je een veulen bij ons koopt, dan kunnen wij bijvoorbeeld het transport, de opfok en de verzekering voor je regelen. We willen onze klanten echt ontzorgen. Heb je nog nooit een veulen via een veiling gekocht? Geen zorgen, onze service is gewoon gratis en we helpen je graag. Ik kijk per klant mee waar hij zich goed bij voelt en waar behoefte aan is. Een van onze services is bijvoorbeeld een passende verzekering. Wil je het veulen direct vanaf aflevering laten verzekeren? Dat kan! De inspecteurs van EFO Paardenverzekering zijn aanwezig tijdens de veiling en kunnen een pakket op maat maken.”

Buitenlandse kopers

Annelou zorgt er ook voor dat de veulens die naar het buitenland worden verkocht goed op hun plek komen. “Ik kijk bijvoorbeeld mee welke transporteur er beschikbaar is en of er gevlogen moet worden. Ook een eventuele quarantaine en de afhandeling met de NVWA kan ik op me nemen. Ik bied in het hele traject ondersteuning waar dat nodig is.”

