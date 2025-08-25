Sir Donnerhall levert met 20.000 euro veilingtopper Veulenveiling Prinsjesdag bij Droom Hoeve

De Droom Hoeve in Grootenbroek en Veulenveiling Prinsjesdag beleefden afgelopen zaterdag een primeur met de allereerste editie van de exclusieve dressuurveulenveiling. Veilingtopper werd de Sir Donnerhall-zoon Sir Romance, die voor 20.000 euro werd verkocht aan Okidoki Stables. Alle veulens blijven behouden voor de Nederlandse sport en fokkerij.

Het hengstveulen Vinto Vinted JS (v. Vjento) vond voor 19.000 euro een nieuwe eigenaar en de zoon van NMK-merrie D.Obertje, de voshengst Vanquish (v. One Million), wisselde voor 18.000 euro van eigenaar. Het duurst verkochte merrieveulen werd de McLaren-dochter Viva Trichta Van De Westen. Zij ging voor 17.000 euro van de hand.

In totaal werd bijna 80% van de collectie verkocht, grotendeels aan kopers in de zaal. De veulens brachten gemiddeld 10.000 euro op.

‘Nog een schep er bovenop’

“Wij zijn super dankbaar voor de inzet van de Familie Broersen; mede dankzij hun medewerking en fantastische locatie hebben we een prachtige avond beleefd,” aldus Gert Wezenberg namens het bestuur van Veulenveiling Prinsjesdag. “Het hele team heeft er keihard aan gewerkt om een unieke veiling neer te zetten, en daarin zijn wij absoluut geslaagd. Wij kijken ernaar uit om er volgend jaar nog een schep bovenop te doen. Voor nu richten we ons op de vierde en laatste veiling van dit jaar: de traditionele Prinsjesdag-veiling in Ermelo, dit keer volledig in het teken van de springveulens.”

Bekijk hier de collectie en prijzen

Bron: Horses.nl/ Persbericht