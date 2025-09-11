Sport in moederlijn kenmerkt veulencollectie veiling Dronten

Op de vooravond van de veulenveiling Dronten, op vrijdag 12 september op Hippisch Centrum Flevodrome, is de organisatie zeer enthousiast over de aan te bieden collectie. “Vooral bij de springveulens zit er heel veel sport in de moederlijn, nog meer dan andere jaren”, vertelt Coen van Zanten die samen met Jan Wybe Schurer en Thom Siemerink de selectiecommissie vormde. “Er zitten heel interessante en ook mooie veulens bij.”

De veulenveiling gaat vrijdag om 16.00 uur van start met de presentatie van de 54 veulens: 32 in de springrichting en 22 in de dressuurrichting gefokt. Vanaf 19.00 uur start de veiling. De belangstelling is vooraf al groot. “Dat blijkt wel uit de vele vipplaatsen die al gereserveerd zijn door mensen die duidelijk geïnteresseerd zijn in de collectie.” Naast selectie op bloedvoering en kwaliteit zijn alle veulens ook voorafgaand aan de veiling nogmaals door een veterinair nagekeken.

Goede sfeer en gezelligheid

Een sterk punt van de veiling in Dronten is zeker ook de goede sfeer en gezelligheid. “Daardoor hebben we altijd heel veel publiek en blijven we vasthouden aan een fysieke veiling. Natuurlijk kan er ook online worden meegeboden.”

Sport voert de boventoon

Een aantal blikvangers siert de lijst. Om maar eens te beginnen met een dochter van Ermitage Kalone uit Larenchide DN (v. Arezzo), tevens moeder van de NRPS kampioenshengst Dangerous Boy, zus van NMK-kampioene Chinchidee en van meerdere internationale springpaarden waaronder de hengst Quite Magic (1.55 m.). “Wat ook heel interessant is , is een zoon van On the Spot x Chacco Blue uit de lijn van de NRPS-hengst For Ever en het grand prix-paard Criptonite.“

Sea Coast Don’t Touch Tiji Hero brengt twee super gefokte veulens in waarvan een uit de stam van de GP-hengst Floris TN en eentje uit de stam van Olympisch GP paard Jalisca Solier . “Een heel mooi langgelijnd veulen met super galoppade.” Ook een blikvanger in de collectie is de Hardrock Z x Indoctro, een halfbroer van Obbe Junior van de Tjongershoeve (v.Kannan) die 7e werd in de finale der vijfjarigen op het WK op Zangersheide en ook in Dronten is geveild.

Om nog maar een greep uit de interessante collectie te doen is er de aansprekende Sambucci de Muze-zoon uit een 1.30 meter springende moeder die de grootmoeder is van de GP-hengst Kardesh (v.Etoulon).

Populaire jonge hengsten

In de dressuurrichting zien we diverse veulens van populaire jonge hengsten zoals twee van Sarai L. “Mooie, zwarte veulens die heel fijn kunnen bewegen en waarvan één een halfbroer is van de aangewezen One To Remember (v. Secret).” Vino Tinto levert twee heel interessante veulens met heel veel sport in de pedigree. Dat geldt zeker ook voor een Pjethro x Uphill, die een halfbroer is van de hengst Noble Prins Norel en een Elastic x Bordeaux met allemaal sport in de moederlijn.

Na de prachtige start van de Hippische Week zondag waar Harry Wiering de Grote Prijs won met zijn Harley (v.Carrera) en de zeer succesvolle Sportpaardenveiling op dinsdagavond, hoopt te organisatie vrijdag op een even zo mooie avond voor de veulenveiling.

