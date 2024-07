Stal den Bisschop veiling: 30.000 euro voor Candy de Nantuel-zoon

Gisterenavond was het hengstveulen Boris vd Bisschop (v. Candy de Nantuel) de prijstopper op de online veiling van Stal den Bisschop. Zijn vader Candy de Nantuel wordt op 1.55m niveau in de sport uitgebracht door Penelope Leprevost. Zijn moeder Olivia vd Bisschop liep in het 1.45m met Frederic Vernaet.

Op de veiling kwamen 40 veulens onder de hamer. Het hengstveulen Bruce vd Bisscop JW vd Moerhoeve (v. Diamant de Semilly) werd voor 28.000 euro verkocht. Zijn moeder Ischgl de Muze werd gefokt door Joris de Brabander en werd in het 1.30m gereden door Joe Clee.

26.000 euro

Het hengstveulen Bowie vd Bisschop (v. Emerald) wisselde voor 26.000 euro van eigenaar. De BWP’er heeft ook sportgenen. Zijn vader Emerald was met Harrie Smolders zeer succesvol op het hoogste niveau. Zijn moeder Koriana van Klapscheut werd in de sport uitgebracht in het 1.30m door Arnaud Gaublomme.

Bron: Horses.nl