Sterk veilingseizoen voor Stal Brouwer Auctions krijgt vervolg in Tolbert

Na twee zeer succesvolle veilingen in Heerewaarden en een fantastische editie in het Duitse Timmel kijkt Stal Brouwer Auctions met veel enthousiasme vooruit naar de volgende veulenveiling op zaterdag 26 september in Tolbert. Het veilingseizoen begon sterk met de twee gezamenlijke veilingen van Excellent Dressage Sales x Stal Brouwer Auctions in Heerewaarden. Tijdens de eerste editie op 22 augustus vond een groot deel van de aangeboden veulens een nieuwe eigenaar en was er veel belangstelling vanuit binnen- en buitenland. Ook de tweede editie op 30 augustus bevestigde dat er nog altijd veel vraag is naar aansprekende veulens met kwaliteit, uitstraling en een sterke afstamming.

Grote verschillen in de markt

Wat tijdens de veilingen dit jaar duidelijk zichtbaar is, zijn de grote prijsverschillen tussen de verschillende veulens. De markt is selectiever geworden en kopers kijken kritisch naar zowel de kwaliteit van het veulen als de moederlijn. De betere veulens, die opvallen door hun model, beweging en uitstraling en bij de springgefokte veulens door hun genetische aanleg en verwachtingswaarde, én daarbij uit een sterke, bewezen moederlijn komen, blijven veel geld opbrengen. Voor deze veulens is de belangstelling groot en ontstaat er regelmatig een strijd tussen meerdere bieders.



Bij veulens met een nette kwaliteit en een nette moederlijn, maar zonder dat extra stukje uitstraling of een sterk bewezen familie, is de markt duidelijk moeilijker. Deze veulens zijn minder in trek en brengen daardoor ook minder geld op. Dat verschil is dit seizoen duidelijk terug te zien in de uitslagen. De absolute toppers blijven hun geld meer dan waard, terwijl de middenmoot onder druk staat. De markt laat daarmee duidelijk zien dat kwaliteit bepalend is.

Timmel bevestigt internationale belangstelling

Op vrijdag 4 september trok Stal Brouwer Auctions vervolgens over de grens naar Großefehn-Timmel in Duitsland. Ook daar werd het een bijzonder geslaagde veiling, met veel publiek, volop biedactiviteit en internationale belangstelling.



De absolute veilingtopper was de aansprekende dressuurhengst Wantiano (Total McLaren x My Blue Hors Santiano). Na maar liefst 37 biedingen viel de hamer uiteindelijk bij 22.000 euro. Ook meerdere andere veulens realiseerden mooie bedragen. Zo werd Wicalla BS (Diarado x Conthargos) verkocht voor 11.000 euro, terwijl Whiskey Legend van ‘t Hunzehof (Porsche SB x Lord Z) en WI-Jannie Great (Diarado x Berlin) ieder 9.500 euro opbrachten.



“Voor ons is het vooral mooi om te zien dat kwaliteit wordt gewaardeerd. Zowel tijdens de live veilingen als online weten kopers uit binnen- en buitenland Stal Brouwer Auctions steeds beter te vinden.”



Volgende halte: Tolbert

Na Heerewaarden en Timmel gaat de blik nu naar Tolbert, waar op zaterdag 26 september opnieuw een geselecteerde collectie dressuur- en springveulens onder de hamer komt. De veiling begint om 19.00 uur.



Fokkers, kopers en paardenliefhebbers zijn opnieuw van harte welkom tijdens deze mooie veilingavond. Bekijk binnenkort de complete collectie en reserveer uw VIP-tickets via Stal Brouwer Auctions.

Bron: Persbericht