Sterke aftrap van het veulenseizoen bij Paardenveilingonline: ‘Kwaliteit verkoopt’

De eerste veulenveiling van 2025 bij Paardenveilingonline is met succes afgerond. Afgelopen woensdag gingen de virtuele deuren open en al snel stroomden de biedingen uit binnen- en buitenland binnen. Duizenden geïnteresseerden vonden hun weg naar de collectie, met als resultaat: een bruisende veilingweek met internationale allure en veel verkochte veulens.

Met een gemiddelde verkoopprijs van 7.343 euro en het merendeel van de veulens succesvol verkocht, kijken oprichters Alwin Scholten en Niels Mulder met tevredenheid én vertrouwen terug.

“In een tijd waarin de markt wereldwijd onder druk staat, is het des te indrukwekkender om te zien hoe enthousiast kopers blijven reageren,” aldus het duo. “Het bevestigt dat kwaliteit altijd boven komt drijven en dat fokkers die bij ons inzenden gewaardeerd worden.”

Vertrouwen, visie en kwaliteit

“We zijn trots dat fokkers, investeerders en ruiters ons al ruim vijf jaar weten te vinden,” zegt Alwin. “Ons team stelt de collectie met zorg samen en we richten ons op sportgericht exterieur, bewezen bloedlijnen en genetische potentie. Ook jonge hengsten krijgen bij ons een kans. Inmiddels zien we steeds vaker veulens die jaren geleden bij ons verkocht zijn, terug op hoog niveau in de sport. Dat is waar we het voor doen.”

Toppers van deze editie: bewezen bloedlijnen in trek

De meest opvallende veulens werden fel begeerd, met name dankzij hun sportieve genen en uitstraling:

Vayanni E.C. – Aganix du Seigneur x Chacco Blue

Nog kansen: Buy Now beschikbaar tot woensdagavond!

Hoewel het merendeel van de collectie verkocht is, zijn enkele veulens niet gegund of niet afgenomen. Dat betekent dat u nog steeds kans maakt op een toekomstig toppaard.

De Buy Now-optie is beschikbaar t/m woensdagavond, pak nu uw kans!

Bekijk direct de beschikbare veulens: https://www.paardenveilingonline.com/collectie/51

Volgende veiling: 20 t/m 23 augustus 2025

Na deze succesvolle eerste editie maken ze zich op voor de veiling in augustus. Opnieuw presenteren ze een selectie springgefokte veulens met bewezen bloed, uitstraling en genetisch potentieel.

Bent u fokker van een veelbelovend veulen?

Meld u nu aan: https://www.paardenveilingonline.com/paard-aanmelden

De selectie sluit binnenkort en het aantal plekken is beperkt.



Affordable. Exceptional. Yours.



Sinds 2020 brengt Paardenveilingonline topkwaliteit wereldwijd binnen handbereik. Eerlijk, transparant en volledig online. Investeer met vertrouwen in talent van morgen, samen bouwen we aan sport van topniveau.