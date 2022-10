Toekomstperspectief aangehouden voor Nederlandse sport bij Paardenveilingonline

Zaterdagavond liep alweer de zesde veiling van Paardenveilingonline af. De kwaliteitsvolle collectie bestond uit 32 springveulens voor de toekomst, met daarnaast nog negen exclusieve embryo’s. Er werd volop geboden op de collectie, van over de hele wereld. Echter blijven het duurste veulen en embryo in Nederland!

De opvallende Usain Bolt A.S. Z was het duurst verkochte veulen. Deze hengst komt uit de eerste officiële jaargang van Nations Cup- en Grand Prix-winnaar Utamaro d’Ecaussines, die met Joe Clee tot topprestaties kwam. Moeder Golinda TH liet in de merrietest geen enkele twijfel over haar springaanleg bestaan en kwam met negens voor reflexen, techniek en vermogen uit op een totaalscore van 83,5 punten. Voor een bedrag van 12.500 euro blijft deze blikvanger in Nederland.

Veel belangstelling voor de embryo’s

Veel belangstelling was er voor de zeer interessant gefokte embryo’s. Ook hier bleef het duurste embryo in Nederland. Het gaat om een embryo van Grandorado TN N.O.P. uit Chanette (v. Chacco Blue). Als halfzus van de onder Brian Moggre zeer verdienstelijk presterende Grand Prix-hengst Balou du Reventon (v. Cornet Obolensky), topvererver Balou du Rouet (v. Baloubet du Rouet) en volle zus van de Grand Prix-hengst Chatinue, die zich op het 1,60m-niveau klasseerde met Darragh Kenny, is moeder Chanette van buitengewone afkomst. De virtuele hamer sloeg af bij een bod van 15.000 euro.

USA

Voor 13.000 euro werd het embryo van Chacco Blue uit Rosetta (v. Di Cantero van ter Hulst Z) verkocht naar de USA. In de derde generatie gaat zij rechtstreeks terug op de internationale sport- en fokmerrie Narcotique de Muze IV, die met Johan Philippaerts tot op 1,50m-niveau heeft gepresteerd en een ongekend nalatenschap heeft opgebouwd.

Kopers en verkopers gefeliciteerd

Het team van Paardenveilingonline kijkt tevreden terug naar de zesde veiling van dit jaar. “Het is fantastisch dat de belangstelling vanuit het buitenland iedere keer blijft toenemen. Toch zijn we ook heel blij dat er toekomst potentieel behouden blijft voor de Nederlandse sport en fokkerij. We zijn er dankbaar voor dat we iedere keer weer zo’n mooie collectie kunnen samenstellen en dat we het vertrouwen hebben van de kopers, maar zeker ook van de fokkers! De gemiddelde prijs lag dit keer op 7.000 euro en 95% van de veulens is verkocht. Net als voorgaande keren is dit een heel mooi resultaat. We willen iedereen feliciteren met hun verkoop en aankoop en kijken alweer uit naar de volgende veiling.”

Heeft u vragen over één van de volgende veilingen? Of bent u geïnteresseerd in het verkopen van een embryo, veulen, jong springpaard of fokmerrie? Klik dan hier. De volgende veiling is van 7 t/m 10 december: dan zullen we een collectie hebben met jonge springtalenten. Er is nog plek om uw paard aan te melden voor de laatste veiling van dit jaar.