Topcollectie Global Dressage Auction loopt zondag af

Grootheden zoals Jazz, Rubin Royal, Don Schufro, Dablino FRH en Don Juan de Hus kunnen rechtstreeks worden gelinkt aan de veulens en embryo's uit deze collectie.

Selecteur Koos Poppelaars heeft een neus voor talent en heeft deze ook vast weten te leggen. “Persoonlijk denk ik dat de toekomst ligt in goede moederlijnen, vooral kijkend naar de sportprestaties. En in het kader van veulenveilingen gecombineerd met excellente bewegingen en goede modellen. Dressuurfokkers worden zich steeds meer bewust van de sport. Zo is het ook in de springwereld gegaan en kijk maar eens waar die fokkerij zich nu bevindt. Global Dressage Auction verbindt de koper met de beste genen, dat is wat wij nastreven.”

Lichte Tour-merries

En dat lijkt meer dan gelukt! Zo heeft de merrie Soliste (v.Sorento) afgelopen week haar Lichte Tour-debuut gewonnen, haar zoon Touch of Toto (v.Glock’s Toto Jr) komt dit weekend onder de digitale hamer en gaat terug op de welbekende Lady Reveil-stam.

Ook Glock’s Toto Jr-dochter Trustfallana T komt uit een Lichte Tour-merrie, deze Delana T (v.Florencio I) wordt door Mara de Vries uitgebracht. Een ander veulen dat uit de rechtstreekse moederlijn komt van een dressuurgrootheid is Tornado D. Deze zoon van For Romance gaat terug op niemand minder dan Jazz.

Interessant bloed uit buitenland

De landsgrenzen houden Koos Poppelaars niet tegen. “Ook buiten Nederland is er heel veel interessant dressuurbloed te vinden.” Zo maken ook veulens uit Duitsland deel uit van de collectie. Uit de rechtstreekse moederlijn van de Olympische Don Schufro is dat Sir Romanov. Dit hengstveulen is rechtstreekse zoon van Sir Donnerhall I, wat hem alleen daardoor al speciaal maakt. Daarnaast is hij de halfbroer van Fuerst Romanov en dus nauw verwant aan de Olympische Don Schufro.

Collectie online

Het bieden is in volle gang en de veiling sluit op zondagavond 23 juli vanaf 20.00 uur. U vindt op de veilingwebsite het veterinaire rapport, foto’s en de video van ieder veulen. Heeft u vragen of wilt u meer weten, neem dan contact op met Koos Poppelaars: 06 52 46 64 47. Vergeet u niet te registreren als bieder, hiermee blijft u tevens op de hoogte van het laatste nieuws.

