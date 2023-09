Tropisch veilingfeestje Exloo in de startblokken

Hippisch Centrum Exloo is er klaar voor en de 85 veulens zijn het ook: de tweede veiling van Stal Brouwer Auctions in 2023. Met zomerse temperaturen en veulens uit toplijntjes belooft het morgen een tropisch feestje te worden.

Zoals fokkers en kopers inmiddels weten komen op deze veiling regelmatig opvallende veulens met sportpedigrees onder de hamer. Neem bijvoorbeeld Cool Blue, Chacco-Blue x Toulouse. Dit hengstveulen heeft Tinkerbell Z als moeder, waarmee onder andere Lennard de Boer en Annelies Vorsselmans succesvol waren op 1,45 m.-niveau. Nog bekender is zijn grootmoeder, Burg’s Samantha. Onder Bert Romp nam zij deel aan de Olympische Spelen in Atlanta.

Om in de gaten te houden

Voor liefhebbers van Chacco-Blue-bloed hebben de gebroeders Brouwer nog wat interessants in petto. Taki Taki Rumba is een zoon van Chacoolou PS (v. Chacoon Blue), Schockemöhle’s veelbelovende hengst die vorig jaar met een negen tweede werd op het Bundeschampionat bij de zesjarigen. De moeder van dit veulen, Sandra Z, heeft 1,45 m. gesprongen. Maar ze bracht ook de 1,60 m.-ruin Chesterfield Z (v. Chippendale Z).

Een ander hengstveulen in de springrichting om in de gaten te houden is Kassagrande SIH (Kassander van ’t Roosakker x Andiamo). Uit dit lijntje komt niet alleen I’m Special Power SIH (v. Comme il faut) waarmee Daan van Geel 1,55 m. sprong, maar ook KWPN-hengsten Porsche SB (v. Kitt SB) en It’s Possible SRK (v. Berlin).

Moeder van Hermès N.O.P.

“Zo kan ik nog wel even doorgaan”, aldus Marthijs Brouwer. “We hebben abnormaal veel goede veulens dit jaar. De Poker de Mariposa uit de volle zus van Emir bijvoorbeeld, Toldeo Eurohill. Emir trekt de kar bij ons. We hebben ook nog een volle broer van Mexico Eurohill, de hengst die zich nu heel goed laat zien onder Aniek Diks. Dat is Toronto Eurohill, echt een abnormaal mooi veulen.”

Het is zeker niet alleen springgeweld in Exloo. In de dressuurrichting zien we onder andere Temptation (Fürst Dior x Flemmingh) uit de merrie Bukkie; niemand minder dan de moeder van Hermès N.O.P. en KWPN-hengst Johnny Cash. Maar ook Texas VZ (Opoque x Blue Hors Don Schuffro) verdient een vermelding. “Deze halfbroer van de KWPN-gekeurde Miami Turfhorst was niet op de videodag dus hij is niet in beeld op de site, maar hij is absoluut de moeite waard”, verzekert Brouwer.

Zaterdag vanaf 16.00 uur

Oftewel: mis het niet, zaterdag 9 september in Hippisch Centrum Exloo. Ook online meekijken en bieden is mogelijk. De presentatie van de veulens start om 16.00 uur, de veiling begint om 19.00 uur.

