Twee veulens voor 31.000 euro of meer op Belgian Foal Auction

In een afgeladen Sentower Park werd vrijdagavond de Belgian Foal Auction gehouden. Met hevige bied-duels overschreden twee veulens de grens van €31.000. All in One van de Broy (v. Farfelu de Muze) werd verkocht voor €32.000 en Amandou de Piret (v. Emerald) vertrekt voor €31.000 naar klanten uit Estland. Deze kopers hadden een topavond en kochten maar liefst vier veulens.

Duitse topruiters waren zeer goed vertegenwoordigd, zowel online als in Sentower Park. Vijf veulens zullen weldra de Duitse kleuren vertegenwoordigen. Het merrieveulen Awake-K van Kattenheye (v. Untouchable) leverde 26.000 op, Apollo van de Smidshoeve (v. Copycat Z) 22.000 euro, Aqua van ‘t Gelutt (v. Contarghos) ging voor 13.000 weg en Asterix van de Winterbeek (v. Emerald) leverde 11.000 op. Amaretto van de Fruitkorf (v. Baloubet du Rouet) werd 9.000 euro afgeslagen en vertrekt als laatste naar Duitsland.

Vijf naar Sergio Alvare Moya en vrienden

Niet enkel Duitse topruiters waren van de partij, ook de Spaanse topruiter Sergio Alvarez Moya en enkele vrienden hadden een top avond. Ze kochten maar liefst vijf veulens waaronder het social media fenomeen Annecy van de Verbindingshoeve (v. Commander HK) . Het merrieveulen wisselde voor 20.000 euro van eigenaar.

Gemiddeld 14.000 euro

Met een gemiddelde prijs van bijna €14000 en 36/38 verkochte veulens is het veiling comité meer dan tevreden. “We zijn verheugd dat de veulens een geweldige sportieve toekomst tegemoet gaan bij verschillende 5* topruiters en ook bij enkele internationale hengstenhouders. Dit jaar hadden we een uitmuntende collectie en het is bijzonder dat deze zo geapprecieerd werd door de kenners, kopers en vaste klanten. We zijn ervan overtuigd dat deze veulens binnen enkele jaren onze geweldige statistieken nog zullen verbeteren!”

Volledige collectie en alle prijzen

Bron: persbericht