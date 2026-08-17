Tweede KWPN Online Veulenveiling: 6.000 euro voor Radetsky H-zoon

uitgebracht bod werd (Mindset Het van Numero springgefokte was en x 4.750 hoogste euro den merrieveulen ES Wiske tweede Hoogeweg het Uno). op

gemiddeld op In euro. neerkomt op Het uit voor veulens euro totaal wat geboden, 116.500 verkooppercentage de 83,78%. bedrag van werd kwam 3.758 een verkochte

collectie en Bekijk hier de prijzen

Bron: Horses.nl