Tweede KWPN Online Veulenveiling: 6.000 euro voor Radetsky H-zoon

Redactie Horses.nl
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Tweede KWPN Online Veulenveiling: 6.000 euro voor Radetsky H-zoon featured image
Radetsky H (v. Lennox US) met Hilde Sanders Foto: Melanie Brevink-Van Dijk
Door Redactie Horses.nl

Zojuist sloten de lijnen van de tweede editie van de KWPN Online Veulenveiling. Net als tijdens de eerste editie kwam het hoogste bod uit op 6.000 euro. Dit bedrag werd door een koper uit Duitsland geboden voor de voshengst Woodstock (Radetsky H x Fontaine TN).

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