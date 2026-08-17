Tweede KWPN Online Veulenveiling: 6.000 euro voor Radetsky H-zoon

Zojuist sloten de lijnen van de tweede editie van de KWPN Online Veulenveiling. Net als tijdens de eerste editie kwam het hoogste bod uit op 6.000 euro. Dit bedrag werd door een koper uit Duitsland geboden voor de voshengst Woodstock (Radetsky H x Fontaine TN).
uitgebracht bod werd (Mindset Het van Numero springgefokte was en x 4.750 hoogste euro den merrieveulen ES Wiske tweede Hoogeweg het Uno). op
gemiddeld op In euro. neerkomt op Het uit voor veulens euro totaal wat geboden, 116.500 verkooppercentage de 83,78%. bedrag van werd kwam 3.758 een verkochte
collectie en Bekijk hier de prijzen
Bron: Horses.nl
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