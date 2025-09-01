Tweemaal 6.000 euro in KWPN Online Veulenveiling

De vierde editie van de KWPN Online Veulenveiling werd zojuist afgesloten. Het hoogste bedrag van 6.000 euro werd tweemaal geboden. De Dynamic Dream-zoon Vaynamic Dream vertrekt naar een nieuwe eigenaar in Spanje, terwijl het merrieveulen Vita Nova's Sophia (v. McLaren) - halfzus van de KWPN-goedgekeurde hengst Ladignac - haar toekomst tegemoet gaat in België.

In totaal kwamen 12 spring- en 28 dressuurveulens onder de digitale hamer. Het verkooppercentage bedroeg 90%.

Bij de springveulens werd het hengstveulen Viamante Gumo MP het duurst verkocht. Deze opvallend gekleurde zoon van Diamante en halfbroer van Sanne Thijssens internationale 1,45m-paard Monfaut Gumo MP, werd voor 5.500 euro verkocht aan een koper uit Brazilië.

Driemaal 5.000 euro

Daarnaast vielen drie veulens in de prijscategorie van 5.000 euro: de schimmelhengst Vipptone (v. Drummer 2000 TN Z), de Emilion-zoon Van Emilion 25 en het merrieveulen Varavola (v. Verdi). Van Emilion 25 komt uit Fransinaa, de moeder van het internationale 1,45m-paard Jirsinaa en halfzus van het Grand Prix-paard Sietse. Ook Varavola is interessant gefokt: haar moeder sprong zelf op 1,35m-niveau en bracht al meerdere 1,35/1,40m-paarden. Bovendien heeft zij dezelfde grootmoeder als de 1,50/1,60m-paarden Hera FBH en Westham.

Bron: Horses.nl