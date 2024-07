Twintigtal toptalenten onder de hamer in De Wolden Summer Sale

Familie Van de Lageweg, Jan Broek en Egbert Schep zijn er voor de 17e editie van de De Wolden Summer Sale in geslaagd een zeer interessante groep springveulens te selecteren. Deze 21 veulens voldoen stuk voor stuk aan de strenge criteria op basis van exterieur, beweging en pedigree. Op zaterdag 20 juli worden zij, op CSI2* Zuidwolde, in een online en live veiling aan de man gebracht.

De Wolden Summer Sale heeft een sterke reputatie opgebouwd als veiling van uiterst getalenteerde springpaarden en beloftevolle veulens. Dit jaar worden er alleen veulens geveild en heeft de organisatie een twintigtal toptalenten geselecteerd, afstammend van grootheden als Bacardi VDL, Hardrock Z, Aganix du Seigneur, Baltic VDL en Zirocco Blue VDL.

Fantastische veulens met veel sport

Ucona McCally (v. McAllister VDL). Foto: De Wolden Summer Sale

De collectie bestaat uit veulens met veel sport in de moederlijnen, een goede galop en een goed type. “We hebben echt een collectie met fantastische veulens samen kunnen stellen. Geweldige veulens met enorm veel sport in de afstamming. Wat dat betreft moet ik ook zeker Wiebe-Yde een groot compliment maken, want hij is er in geslaagd om ook veulens in onze veiling te krijgen die de fokkers eigenlijk niet wilden verkopen omdat ze er zelf óók zoveel geloof in hebben”, vertelt Jan Broek enthousiast.

Hoogst haalbare

“Bij onze veiling gaan we voor het hoogst haalbare en dat heeft al geresulteerd in een grote groep internationale springpaarden en meerdere goedgekeurde hengsten. Dit jaar hebben we ons alleen op de veulens gericht en met deze kwaliteit verwacht ik dat de veiling een doorslaand succes gaat worden. Afgelopen jaren hebben we verkocht naar Amerika, Canada, Brazilië, Argentinië, Mexico, noem het maar op. Met de geleverde kwaliteit hebben we een goede naam opgebouwd en ik denk dat we met deze veulencollectie echt tot de beste veilingen van het land behoren.”

Sport en fokkerij

Urock van ’t Oosterzand (v. Hardrock). Foto: De Wolden Summer Sale

Meerdere moeders van veulens sprongen zelf op minimaal 1,40m-niveau, zo komt het Sambucci de Muze-merrieveulen Urban Dance uit een 1,40m-merrie die zelf een zus is van niet minder dan zes internationale springpaarden. Deze moeder, Jive, is onder meer een volle zus van de internationaal 1.60m-geklasseerde hengst Investment van Jeroen Dubbeldam. Het merrieveulen Utopia (v.El Salvador) is een kleindochter van de bekende Grand Prix-winnende merrie Think Twice II, waarmee Leopold van Asten in 2003 het Nederlands kampioenschap won.

Veel prestatie

Ultimate VL (v. Comthago VDL). Foto: De Wolden Summer Sale

Een ander interessant merrieveulen is de Chaccothage Blue PS-dochter Uhelena, die rechtstreeks teruggaat op de Europees kampioensmerrie Helena en daarmee nauwverwant is aan uitschieters als Southwind VDL, Celena VDL, Anderson VDL en Goldcoast VDL. Het Baltic VDL-merrieveulen Uriena T komt uit een halfzus van vier internationale springpaarden, waaronder de 1.50/1.60m-geklasseerde Luxina en Lyandro MDB. Hessel Hoekstra’s zilveren NK-medaillewinnaar Comthago VDL presenteert met Ultimate VL een interessant hengstveulen, wiens moeder al het internationale 1.45m-paard Eclips leverde. Ook de stammen van toppaarden als Hello Senator, Dutch Cinda Alda Z, Edgar, Diarindo Z, Calvin van het Wuitenshof, Jelte DD en Desteny zijn vertegenwoordigd binnen deze veelbelovende collectie.

Informatie

De volledige collectie is nu te bekijken op www.chdewolden.nl/summer-sale. Op het CSI2* De Wolden in Zuidwolde worden de veulens op zaterdag 20 juli gepresenteerd rond 17.30 uur en de veiling begint rond 19.30 uur. Naast ter plaatse tijdens de live-veiling is het, na registratie, ook mogelijk om online te bieden.