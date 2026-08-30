United Touch S-dochter veilingtopper met 55.000 euro op Holsteiner veulenveiling

Petra Trommelen
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United Touch S-dochter veilingtopper met 55.000 euro op Holsteiner veulenveiling featured image
Unique Kiss Way (v. United Touch S). Foto: Holsteiner Verband
Door Petra Trommelen

De derde editie van Tomorrow’s Champions by Holsteiner heeft een topprijs van 55.000 euro opgeleverd. Dat bedrag werd tijdens de veulenveiling van het Holsteiner Verband in Warendorf betaald voor Unique Kiss Way, een merrieveulen van United Touch S uit een moeder van Uriko. Vorig jaar bracht dezelfde moederlijn ook al de veilingtopper. Dat was The Kiss Way (Uriko x Cassini I). Het merrieveulen, een volle zus van Uricas v/d Kattevennen, werd destijds voor 70.000 euro afgeslagen.

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