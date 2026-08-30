United Touch S-dochter veilingtopper met 55.000 euro op Holsteiner veulenveiling

De derde editie van Tomorrow’s Champions by Holsteiner heeft een topprijs van 55.000 euro opgeleverd. Dat bedrag werd tijdens de veulenveiling van het Holsteiner Verband in Warendorf betaald voor Unique Kiss Way, een merrieveulen van United Touch S uit een moeder van Uriko. Vorig jaar bracht dezelfde moederlijn ook al de veilingtopper. Dat was The Kiss Way (Uriko x Cassini I). Het merrieveulen, een volle zus van Uricas v/d Kattevennen, werd destijds voor 70.000 euro afgeslagen.
en Vogel 1,60 individueel uit De kampioen. moeder De Kattevennen, werd sportfamilie. HV de moederlijn. die Unique deze Richard uitkwam. volle op team Janne-Friederike niveau Touch S opvallende die onlangs Clearway werd Meyer-Zimmermann het Chica’s wereldkampioen onder m.-springmerrie en Ook Vader v/d Derbywinnaar over met Way beschikt vorig Harrie met United moeder zus Uricas met hoogste succesvol United Way, derde internationaal Carassina, een van is Smolders. Way het Duitse een Kiss komen jaar Europees was is
16.000 euro https://youtu.be/uM40XvGXVh4
Gemiddeld
bod geveild, een veulen euro voor 16.000 werden x KNT Het Unique Semilly totaal In Blue). opbrachten. euro werd gemiddeld betaald (Diamant hoogste Het veulens voor 33 de 25.000 Plot die na wisselde Diamillion eigenaar. op van ongeveer
https://youtu.be/BfzbZKnOeDU
Tweemaal 23.000 euro
die twee volgden euro elk 23.000 Daarachter opbrachten. veulens
1,60 internationale beter Kevin I Camilla de Keaton I, meer met HV, actief De Grand komt in Heel derde onder x onder Kaboom zit de interessant zelf Keaton Prix (Keaton Helle, de uitkomt. Ook uit moederszijde deze als sportbloed: werd van in die een moederlijn met aan sport op heeft Dublin. Quinar) vader Verbandshengst Arne Jochems m.-niveau van onlangs bekend van Holsteiner Rolex die is. volop
hengstveulen Verder 23.000 ‘t betaald. 1,60 meer euro Het heeft Quadros familie. Quidam een de de VDL deze Voor Elitär komen met familielid Cartello Revel) onder eveneens VDL (Emerald en werd m.-springend moederlijn. x uit in Cardento van Ruytershof
https://youtu.be/aJ4lvrNHues
https://youtu.be/ZXUkIh3aATg
Veilingresultaten
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Horses.nl Bron:
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