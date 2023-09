Van broers en zussen van GP-paarden tot embryo uit volle zus Vamos Amigos, Global Dressage Auction sluit zondag

23 topveulens, twee unieke embryo’s en een drachtige merrie maken deel uit van de collectie van Global Dressage Auction. “We hebben echt een brede collectie kunnen selecteren, met super interessante merrieveulens, speciale hengstveulens, embryo’s en een drachtige fokmerrie. Voor iedere dressuurliefhebber zit hier iets tussen, dat weet ik zeker”, licht Koos Poppelaars toe. Wil jij ook een topveulen op stal? Bied dan mee, de veiling sluit zondagavond 24 september vanaf 20.00 uur.

Drie veulens zijn halfbroers- of zussen van Grand Prix-paarden: Timberland (v.Frankie Lee), Tsavo van ’t Studutch (v.Glock’s Toto Jr) en Tarina W (v.Glock’s Toto Jr), nog eens vijf veulens zijn halfbroers- of zussen van goedgekeurde hengsten zoals Tusayan (v.Desperado) en Terrific’s Whisper (v.Le Formidable) en twee veulens hebben een moeder die zichzelf heeft bewezen in de Prix St. Georges: Triple Chocolate PP (v.Glock’s Toto Jr) en Typhoon (v.Kjento). “Ik heb het al eerder gezegd, maar het is de beste collectie tot nu toe.”

Topprijzen voor Extreme-veulens

Op diverse Nederlandse veulenveilingen waren het de nakomelingen van Extreme US die het meeste geld opbrachten. Zo werden er de afgelopen week Extreme US-veulens verkocht voor 37.000 euro en 40.000 euro. In de collectie van Global Dressage Auction die zondag onder de hamer gaat zien we Toivo (mv.Ronaldo), Tsarina Grootenhout (mv.Glock’s Zonik) en Temptation VG (mv.Negro) als nakomelingen van Extreme US. Ook het embryo uit de Grand Prix-merrie Astrid Sollenburg heeft als vader de Pavo Cup kampioen.

KWPN-inspecteur Floor Dröge onder de indruk

KWPN-inspecteur Floor Dröge heeft Astrid Sollenburg (OO Seven x Metall) opgeleid vanaf de EPTM tot en met de Grand Prix, en is nog altijd lovend over deze merrie. “Al tijdens de EPTM was ik onder de indruk van Astrid haar kwaliteiten en go. Vervolgens heeft Adri Zekveld mij de kans gegeven de merrie verder op te leiden. We hebben heel veel mooie momenten samen beleefd vanaf de jongepaardenwedstrijden tot uiteindelijk de Grand Prix.”

“Hele intelligente paarden”

Als we vragen hoe Astrid als fokmerrie is, hoeft Floor niet lang na te denken. “Het zijn hele intelligente paarden, gewoon echt heel slim. Ze leren snel en maken niet vaak dezelfde fout. Alle paarden uit Astrid hebben echt heel veel go en looplust. Ze geeft echt haar uitdrukking mee, maar ook zeker haar hardheid, gezondheid en de kracht van het achterbeen. Ik ben heel benieuwd waar het embryo terecht komt, ik volg haar nakomelingen nog altijd met veel plezier en ben benieuwd welke ontwikkelingen zij doormaken in de sport.”

Glamourdale uit volle zus Vamos Amigos

Het andere interessante embryo is die van tweevoudig wereldkampioen Glamourdale uit de volle zus van niemand minder dan multi-medaillewinnaar Vamos Amigos. En vergeet niet de drachtige fokmerrie die begin volgend jaar een veulen verwacht van tweevoudig reserve wereldkampioen Vitalos.

Bron: Persbericht