Van het Wereldkampioenschap in Aken naar de kampioenen van de toekomst

Op het Wereldkampioenschap Springen in Aken kwamen maar liefst vijftien nakomelingen van VDL-hengsten in actie. Een prachtig resultaat voor de VDL-fokkerij, met als één van de hoogtepunten de prestatie van de door VDL Stud gefokte Equine America Harwich VDL (Arezzo VDL x Darco). Onder de Noorse ruiter Johan-Sebastian Gulliksen wist Harwich VDL zich te kwalificeren voor de individuele finale op zondag. Daar eindigde de combinatie uiteindelijk op een uitstekende zestiende plaats in het individuele eindklassement. Een resultaat dat opnieuw laat zien waar een sterke fokkerij en goede opleiding toe kunnen leiden. En de volgende generatie staat al klaar...

Op de VDL Online Breeders Market zijn onlangs weer nieuwe, interessante veulens toegevoegd. Via dit platform krijgen fokkers de mogelijkheid om hun veulens rechtstreeks aan geïnteresseerden uit de hele wereld aan te bieden.

Watch Out (Comthago x Cantos ), moeder Flash Dance sprong zelf op 1.30m en is een volle zus van het 2* Grand Prix paard Endeavour

Het nieuwe aanbod bestaat uit veulens van bewezen tophengsten als Etoulon VDL, Cartello VDL, Comthago VDL, Arezzo VDL, Carrera VDL, Harley VDL en Zirocco Blue VDL. Daarnaast zijn ook veulens beschikbaar van de nieuwe generatie veelbelovende hengsten, waaronder New Pleasure VDL, Night Life VDL, Boston VDL, Stargos VDL, Toledo VDL en Chicago Blue.

De veulens zijn stuk voor stuk afkomstig uit interessante springstammen en bieden daarmee volop perspectief voor sport en fokkerij.

Winston S (Stargos x Phin), moeder Zeolita S is een halfzus van het topspringpaard Charly Chaplin S en bracht al meerdere internationale springpaarden waaronder de 1.40m springpaarden Nacho.S en Eolita S en het 3* eventingpaard Olitus S

De VDL Online Breeders Market onderscheidt zich van een traditionele veiling. Er is geen tijdsdruk en geïnteresseerden kunnen rustig het aanbod bekijken en een bod uitbrengen op het veulen van hun keuze.

De voordelen op een rij:

Rechtstreeks kopen van de fokker

Geen commissie voor de koper

Geen tijdsdruk – geen veiling

Eenvoudig online een bod uitbrengen

Wembley T (Harley x Douglas), moeder Nirona T is een halfzus van het 1.55m springpaard Liber T

Heeft u interesse in één van de veulens? Bekijk het actuele aanbod, breng vrijblijvend een bod uit of neem contact met ons op. Wij helpen u graag bij het vinden van een veulen dat aansluit bij uw ambities.

Ontdek de nieuwe veulens via de website www.vdlonlinebreedersmarket.com.