Van Hype tot Record: Spikkelveulen C-Bra van het Bokt verkocht voor 402.000 euro naar de Emiraten

De meest gestelde vraag van afgelopen week van journalisten en paardenliefhebbers kon gisterenavond tijdens de Flanders Foal Auction beantwoord worden. Wat gaat C-Bra van het Bokt (v. J-Nius V.V. Z) opbrengen? Dat het gespikkelde veulen wereldwijd voor veel aandacht zorgde, was duidelijk. Niet alleen brak het veulen alle verwachtingen, het zette ook een nieuw veilingrecord onder de springveulens.

Veilingorganisatoren Luk Van Puymbroek en Gerald Lenaerts moesten even wennen aan alle media-aandacht rondom C-Bra van het Bokt en de cameraploegen die naar Sentower Park kwamen. Door zijn bijzondere vacht en springafstamming bleven mensen maar naar de video’s van C-Bra kijken. Eén van de Reels was ten tijde van de veilingdag al 2,7 miljoen keer afgespeeld. De landelijke media in Nederland en België kwamen bij fokker Steven Dhondt thuis opnames maken, maar ook op de veilingdag waren de microfoons op hem gericht.

Statistieken verbroken

C-Bra van het Bokt verbrak alle records. Niet alleen qua opbrengst, maar ook qua statistieken. Op het moment van binnenkomst hadden meer dan duizend mensen de online biedknop geactiveerd. Aan de telefoon was het zo druk dat vrienden van Flanders Foal Auction bijsprongen om alle biedingen door te geven. Duitsland en Amerika hadden een zeer lange adem, maar de echte eindstrijd ging tussen een andere Duitse over de telefoon en een olympische ruiter uit de Emiraten online. De Arabier won. Inzender Steven Dhondt uit het Belgische Pelt wordt omhelst door zijn zoon en overspoeld door een vloedgolf aan felicitaties.

‘Dit is het ultieme’

“Ik ben van mezelf altijd wel cool, maar dit doet me wel wat hoor.” De zweetdruppels staan op zijn voorhoofd. “Dit is toch wel het ultieme, dit zullen maar weinig mensen meemaken. Al die reclame vooraf ook. Ik hoopte stiekem dat C-Bra tussen de 100.000 en 200.000 euro zou opbrengen, maar over 402.000 euro had ik nooit durven dromen. Ik ben dierenarts en fok zo’n tien veulens per jaar. Niet eens om ermee naar de veiling te gaan. Ik wil sportpaarden fokken en heb diverse paarden van vier tot en met zes jaar in de sport. Maar als ik dan eens iets speciaals heb, dan durf ik het wel aan te bieden aan Flanders Foal Auction. Eerder dit jaar is er ook één geveild, die bracht 16.000 euro op. Het gemiddelde is dus wel goed!”, grapt hij.

Sportstam

C-Bra van het Bokt Z, afstammend van de appaloosa springhengst J-Nius V.V. Z, kwam ongeboren al in handen van Steven Dhondt. “Ik had de drachtigheidsbegeleiding gedaan van de moeder en kon het embryo en de draagmerrie overnemen”, vertelt hij. Die moeder, Come and Get Me VK Z (Conthargos x Clinton), is een bekende van Flanders Foal Auction, want zij werd vier jaar geleden voor 48.000 euro geveild. Ze komt uit Anoeska van de Ruitershoeve, moeder van maar liefst zeven Grand Prix-springpaarden op 1.50m, 1.55m en 1.60m niveau en daarmee één van de beste fokmerries ter wereld.

Gemiddeld 32.179 euro

De totaal gemiddelde prijs van de 39 verkochte veulens kwam op 32.179 euro uit. Halen we de veilingtopper er af, dan gaat het om 22.447 euro, wat alsnog een zeer goed resultaat is voor de laatste Flanders Foal Auction van het jaar. De ‘stippelshow’ bracht veel mensen op de been, maar de andere veulens waren ook van een zeer hoog niveau. Ze werden verkocht naar 17 verschillende landen: 19 in de zaal, 4 over de telefoon en 16 online.

42.000 euro voor zoon van Kirby de Muze

In totaal brachten negen veulens meer dan 30.000 euro op. De op één na duurste met 42.000 euro was Espacito KCX Berghoeve Z (Emerald x Nabab de Reve) uit de 1.50m springmerrie Kirby de Muze en kleinzoon van de 1.60m Grand Prix merrie Heroine de Muze.

Espacito KCX Berghoeve Z (v. Emerald). Foto: Flanders Foal Auction

Een Poolse klant plaatste online het winnende bod van 38.000 euro voor Usha Pearl Key Z (United Touch S x Toulon) uit de Roosakker familie. Voor 36.000 euro gaat U and Me vd Berghoeve Z (United Touch S x Tolano van ’t Riethof) uit de halfzus van Gancia de Muze (1.70m Grand Prix) naar Brazilië. Topspringruiters Richard Vogel en David Will uit Duitsland kochten Babette FFA Z (Baltic VDL x Chacco Blue) uit de halfzus van Balou du Reventon (1.70m Grand Prix) voor 34.000 euro.

Naar Ierland voor respectievelijk 34.000 en 32.000 euro gaan Valencio (United Touch S x Baloubet du Rouet), de halfbroer van de hengst Corlou PS (1.55m GP) en Catoki’s Girl Power QC Z (Catoki x Comme il Faut) uit de halfzus van Glasgow van ’t Merelsnest (1.65m GP). Voor 30.000 euro blijft Comme Nikita Field Z (Comme il Faut x Bamako de Muze), de kleindochter van de 1.60m Grand Prix-merrie Jeunesse van ’t Paradijs, in België.

Bron: Persbericht