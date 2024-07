Veilingtopper Undercover KK Z verkocht voor 16.500 euro

De eerste veulenveiling van het jaar van Paardenveilingonline was wederom een groot succes. De gemiddelde verkoopprijs bedroeg 7.500 euro en maar liefst 85% van de aangeboden veulens werd daadwerkelijk verkocht. Met bezoekers en kopers van over de hele wereld was er veel interesse in de volledige collectie. Veel items uit de best verkochte items gingen naar Spanje, maar we mogen ook nieuwe eigenaren in de Verenigde Arabische Emiraten en Zweden feliciteren met hun aankopen.