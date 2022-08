Verbluffende Trigon-veulens

Trigon Auctions heeft haar 3e veulencollectie van het jaar uitgebracht en het is een must-see! 2 hengstveulens hebben wereldnr. 1 Chacco-Blue als vader. Eén is gefokt uit de top Grand-Prixmerrie en moeder van Next Funky en El Torreo de Muze, Funky Music. De andere is gefokt uit een zus van Nina Piasecki’s huidige 1.60m Grand-Prixpaard Sheihk, wiens andere zus Jens Baackmann’s Longines Global Champions Tour Grand Prix-paard Caprice gaf.