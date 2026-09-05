Veulenveiling Boleybawn Horses: Broer van Boleybawn Alvaro verkocht voor 40.000 euro

De online veulenveiling van de Ierse stoeterij Boleybawn Horses werd afgelopen woensdag gehouden. Een volle broer en halfzus van Boleybawn Alvaro (Dominator 2000 Z x Crown Z) brachten mooie prijzen op. De goedgekeurde hengst van Ronan Rothwell en Greg Broderick won zilver op het WK in Lanaken bij de vijfjarigen en imponeert ook nu als achtjarige in de ring op 1.45m niveau. Volle broer Boleybawn Titan bracht 40.000 euro op en blijft in Ierland, halfzus Boleybawn Belinda (v. Button Sitte) is voor 31.000 euro afgeslagen.

Eline Korving Door

Een eyecatcher met haar opvallende kleur was ook Boleybawn Afrika (Aganix du Seigneur x Emerald) uit de halfzus van Boleybawn Alvaro. Zij bracht 19.5000 euro op en viel in dezelfde handen als de veilingtopper. Voor 22.000 euro werd Kilbrackan Toulon (Toulon x Emerald) verkocht, een kleinzoon van Usha van ’t Roosakker. Pembrook Kilcullen (Cartello VDL x Diamant de Semilly) uit de halfzus van olympisch springpaard Kilkenny met Cian O’Connor bracht 16.500 euro op.

Alle veulens verkocht

Fokker en veilingorganisator Ronan Rothwell wist alle veulens te verkopen. “Het was een fantastische editie. Twee veulens waren eerst niet verkocht, maar vonden de volgende ochtend alsnog een eigenaar. Dat betekent dat we alles verkochten en ik denk dat we daar best trots op mogen zijn.”

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Bron: Persbericht