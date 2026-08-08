Veulenveiling Dronten: 16.000 euro voor veilingtopper Jupiter Royal Z

Na een succesvolle Sportpaardenveiling op dinsdagavond werd de veilingweek in Dronten vrijdag afgesloten met de 35e editie van de Veulenveiling Dronten. Veilingtopper van de avond werd de opvallend getekende hengst Jupiter Royal Z (J-Nius VVZ x Kassander van ’t Roosakker Z). Het veulen trok gedurende de avond veel belangstelling en wisselde uiteindelijk voor 16.000 euro van eigenaar.

Met een volle tribune, een uitstekende sfeer en goede prijzen kan de organisatie terugkijken op een geslaagde editie. In totaal kwamen 50 zorgvuldig geselecteerde spring- en dressuurveulens onder de hamer.

Nog drie springveulens voor 10.000 euro of meer

Ook voor Warthburg HSH (Drummer 2000 TN x Verdi) was veel interesse. Het hengstveulen werd afgeslagen voor 13.000 euro. Twee veulens bereikten een verkoopprijs van 10.000 euro. Het merrieveulen Walita O (Eldorado van de Zeshoek x Heartbreaker) verhuist voor dit bedrag naar haar nieuwe eigenaar. Ook voor Mrs. Corstalou Z (Mr. Cornet de Regor x Stakkato) viel de hamer op 10.000 euro.

Wodan KL4 duurste dressuurveulen

Het duurste dressuurveulen van de avond was Wodan KL4 (Secret Lover x Bordeaux). Het hengstveulen maakte voor 9.000 euro de overstap naar zijn nieuwe eigenaar en was daarmee de dressuurtopper van deze editie.

Bekijk hier de collectie met prijzen

Bron: Persbericht

