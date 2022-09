Veulenveiling Midden-Nederland klaar voor jubileumeditie!

Koop uw topper van de toekomst op 7 september bij Veulenveiling Midden-Nederland! Woensdag is het zo ver! Dan komt de collectie topveulens in Lunteren onder de hamer van veilingmeester Johan Wilmink.

Met een topcollectie vol sport en prestatie maakt Veulenveiling Midden-Nederland zich op voor de 20e editie. Onder andere de nakomelingen van de dressuurhengsten So Perfect, McLaren, Next Level en springhengsten als Utamaro d’Ecaussines, Denzel vh Meulenhof, Grandorado en World Cup winnaar Chaplin zullen komende woensdag geveild worden. Bekijk de collectie.

VIP en toegang

Na een periode waarin er een maximaal aantal bezoekers welkom was, hoopt het bestuur van Veulenveiling Midden-Nederland dit jaar weer op een goed gevulde zaal. Veilinglocatie is De Nieuwe Heuvel in Lunteren. VIP-kaarten zijn te bestellen via www.topveulens.nl. Toegangskaarten worden verkocht aan de deur en zijn €10,- pp.

Online bieden

Het is ook wederom mogelijk om online mee te bieden op uw favoriete veulen. Registreren kan via onze website.

Goede doel

Zoals gewoonlijk zal de veiling starten met het veilen van 2 items voor het goede doel. Dit jaar is er wederom gekozen voor het Maxima Centrum. Meebieden kan live en online!

Voor vragen kunt u terecht bij het secretariaat via [email protected]