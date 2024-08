Veulenveiling Prinsjesdag: 19.000 euro voor Aganix de Seigneur-dochter

Negen springveulens waren door de selectiecommissie van Veulenveiling Prinsjesdag vastgelegd voor de veiling van gisterenavond op CSI Houten. Het merrieveulen Alcia Key Z (v. Aganix de Seigneur) werd voor 19.000 euro de veilingtopper van deze avond.

De Aganix du Seigneur-dochter gaat terug op de 1,60m springende merrie Babbe van ’t Roosakker (v. Kannan) en is een kleindochter van Ermitage Kalone’s vader Catoki.

Tweemaal 15.000 euro

Het tweede geld van 15.000 euro werd tweemaal betaald: voor het hengstveulen Uberlot BSW (v. Berlin) en voor de Grandorado TN-zoon Universe. Alottie, de grootmoeder van Uberlot BSW, is een halfzus van de voormalig olympisch kampioen Vindicat W (v. Guidam). De moeder van het hengstveulen Universe, de Comme Il Faut-dochter Perfect to Me W, is een rechtstreekse dochter van het internationale springpaard Panama van het Roosakker (v. Echo van t Spieveld). Vervolgens gaat Universe terug op de wereldberoemde Electra van het Roosakker (v. Carthago).

Bron: Horses.nl