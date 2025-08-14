Veulenveiling Prinsjesdag x Droom Hoeve: Droomcollectie dressuurveulens gepresenteerd

Na het succes van Veulenveiling Prinsjesdag afgelopen weekend op CSI Houten, maakt de gerenommeerde veiling zich nu op voor een nieuw hoogtepunt. Op zaterdagavond 23 augustus vindt de exclusieve live veiling plaats op één van de mooiste locaties van Nederland: de Droom Hoeve in Grootebroek. Maar liefst 32 uitzonderlijke dressuurveulens komen deze avond onder de hamer, bekijk de collectie nu.

De collectie bestaat uit genetisch zeer interessante en goed bewegende veulens, gefokt uit bewezen moederlijnen vol Grand Prix-paarden of goedgekeurde hengsten en vaders die zich hebben bewezen in de sport of fokkerij. Zoals tweevoudig wereldkampioen Red Viper, Total US, Elastic, For Romance, Vitalis, McLaren en Kjento. Enkele opvallende veulens zijn:

Versailles (v. Blue Hors Zackery) – halfbroer van Olympische Hermès

Vanquish (v. One Million) – zoon van NMK-merrie D.Obertje, halfzus van Glock’s Tango

Valkyrie-K van Kattenheye (v. Elastic) – halfzus van NMK-kampioen Raspoetin-K van Kattenheye

Valeta Rose BSW (v. Powerbank) – uit de moederlijn van Chagall D&R, Bretton Woods en Four Legends

Vows of Love FX (v. Total US) – uit de moederlijn van de Olympisch Dablino FRH

Volledige collectie

Valseuse Ginia van Kairos: Kjento x Five Star

Een avond vol beleving en kwaliteit

De exclusieve ambiance van de Droom Hoeve vormt het decor voor deze primeur. Gasten kunnen rekenen op een unieke mix van topveulens, entertainment en een fanatische VIP-beleving. Voorzitter Arjan van der Waaij: “Met deze collectie zetten we meteen een ijzersterke toon voor onze nieuwe dressuurveiling. De kwaliteit van de veulens, de bewezen bloedlijnen en de locatie maken dit tot een avond die fokkers en kopers niet willen missen.”

Live meemaken of online bieden

De dressuurveiling op de Droom Hoeve vindt plaats op zaterdag 23 augustus om 19.30 uur. De stallen zijn vanaf 17.00 uur open voor bezichtiging, de VIP opent vanaf 18.30 uur met livemuziek. Voor bezoekers bedraagt de entree 15 euro, wilt u als VIP de veiling bijwonen? Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Voor wie niet live aanwezig kan zijn, is het mogelijk om online mee te bieden via het vertrouwde online platform van Veulenveiling Prinsjesdag.

De volledige collectie is te bekijken op www.prinsjesdag.eu, voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemijn Gaalman via [email protected].

