Veulenveiling Schijndel in de startblokken

Nog één nachtje slapen en dan is het zo ver: vanaf 19.00 uur komt de uitgebreide collectie van Stal Brouwer Auctions editie Schijndel onder de hamer. Zoals we inmiddels gewend zijn is ook deze veiling doordrenkt van prestatiegenen, zowel in de spring- als dressuurrichting. Niet in de gelegenheid om naar Schijndel te komen? Online live meebieden kan ook!

Hoogtepunten kiezen uit de tachtig spring- en dressuurveulens is lastig, maar we doen toch een poging. Zo is Bright Star vd Crumelhaeve Z er eentje om in gedachten te houden. Deze zoon van Balou du Reventon komt uit een Big Star moeder. En wat nog meer tot de verbeelding spreekt: grootmoeder B.Termie R is de moeder van de KWPN-gekeurde 1,60 m.-hengst Emir R. Met dat genenpakketje moet het wel goedkomen!

Opvallen

Een ander pareltje is Samurai W (Cavalier Russe X x Libero H). Zijn moeder Paola W is ook de moeder van KWPN- en 1,60 m.-hengst Zelote VDL, van Halifax W (v. Plot Blue, 1,50 m.) en Beorn (v. Douglas, 1,45 m.). Wie graag opvalt kan gaan voor de bonte Sunellie (Takewalk Eda Z x Guidam). Maar deze bonte merrie valt straks niet alleen op door haar kleur; moeder Uznellie-K bracht louter 1,35 m. en 1,40 m.-paarden. En eventingliefhebbers kunnen hun slag slaan met Spirit SF (Komme Casall TN x Albaran XX). Dit hengstveulen lijkt met een volbloedpercentage van meer dan 50 procent gemaakt voor deze tak van sport.

Dressuurtalent

In de dressuurrichting is de vosmerrie Siona K (Incognito x Geniaal) een vermelding waard. Dat geldt overigens ook voor de bruine Sazoe (Las Vegas x Dream On). Op zoek naar een hengstveulen? Wat te denken van Savo MB (Livius x High Five US)? Zijn moeder bracht al topdressuurpaarden en ook Zamora (v. Krack C), de voormalige Grand Prix-topper van Lynne Maas, komt uit deze moederlijn.

Locatie

Morgen is het zo ver! De presentatie van de veulens gaat om 16.00 uur van start, om 19.00 uur gevolgd door de veiling. Locatie: Manege de Molenheide in Schijndel.

Tolbert en Exloo

Nog meer veulens kijken? Op zaterdag 1 oktober is de veiling in Tolbert en zaterdag 15 oktober is het de beurt aan Exloo.