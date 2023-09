Veulenveiling Tolbert: 87 redenen om te gaan

Het veulenveilingseizoen nadert zijn hoogtepunt. Een veiling die je in ieder geval niet wilt missen is die van Stal Brouwer, aanstaande zaterdag in Tolbert, met het beste wat Noord-Nederland te bieden heeft. Springgenen uit merrielijnen die zichzelf volop bewezen hebben in de sport, maar ook het dressuurveulen dat gekroond is tot reservekampioen op de keuring. En meer!

Van de 87 veulens die zaterdag gepresenteerd worden, zijn er veertig in de springrichting gefokt. Een hengst met potentie is bijvoorbeeld Taccaron VBT. Dit imponerende veulen, zowel qua model als manier van lopen, combineert via Chaccothago Blue het gewilde Chacco-bloed met een merrielijn om van te watertanden. Zo presteerde S L Slingback (Hors la Loi II x Ekstein), een broer van moeder Cendola (v. Veron), op 1,60 m.-niveau met Adrienne Sternlicht.

Happy Boy

Eventingliefhebbers, opgelet! Ook dit jaar wordt een familielid van Boekelo2022-winnaar Happy Boy (Indoctro x Odermus R) aangeboden op de veiling. Vorig jaar kaapte Wereldkampioen vierspannen Boyd Excell op de veiling in Exloo Sam (Emir R x Odermus R) weg, als toekomstpaard voor zijn dochter. Dit jaar is zijn volle zus Tamelusina te bewonderen in Tolbert.

Reservekampioen

Dressuurgeweld kunnen we in de toekomst verwachten van hengstveulen Take A Chance On Me H (My Blue Hors Santiano uit de elite IBOP-dressuur PROK-merrie Dancing Queen v. Johnson). Dit veulen werd op de Centrale Keuring in Groningen uitgeroepen tot reservekampioen. Jurylid Wim Versteeg: “Een sterk gebouwd en heel aansprekend veulen. Hij is goed ontwikkeld, beweegt mooi gesloten en valt op met zijn goede achterbeengebruik in draf. In galop heeft hij veel balans.”

‘Niet één zonder’

Marthijs Brouwer, een dag voor de veiling nog niet helemaal bij stem maar enthousiast als altijd: “We hebben dit keer vijf Emir’s en ze komen allemaal uit sportstammetjes. Treasure SH bijvoorbeeld komt uit een Holsteinerstam, zijn moeder bracht al een goedgekeurde hengst en uit de grootmoeder komen meerdere 1,45 m-paarden. Maar die sport vind je over de hele breedte van de veiling: ik kan er niet één opnoemen waar geen sport voor zit. Ik weet zeker dat sport- en fokkerijliefhebbers geen spijt krijgen als zaterdag naar Tolbert komen. Krijgen ze er ook nog een veilingmeester met een zwoele stem bij.”

Veulenveiling Tolbert

Zaterdag 30 september

HJC Manege, Hoofdstraat 53 in Tolbert

Presentatie veulens: 16.00 uur

Start veiling: 19.00 uur

Bekijk de collectie