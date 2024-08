Vierde editie van de Drentse Veulenveiling staat voor de deur

De bestuursleden van de Drentse veulenveiling kijken tevreden terug naar een geslaagde foto- en videodag die op 23 juli werd georganiseerd bij de Sunrise Stables in Assen. De selectiecommissie heeft wederom een grote groep goede veulens geselecteerd voor de 4e editie van de Drentse veulenveiling.

De leden van de selectiecommissie bestaande uit Mathieu Frings, Wiecher Vlot en Lennard de Boer zijn al weer weken onder de pannen en hebben uit tientallen veulens bij vele fokkers een mooie groep van meer dan 50 veulens kunnen selecteren. “Het valt niet altijd mee om veulens te selecteren die bij een breed publiek aanslaan, maar we zijn erg tevreden over de veulens zoals we ze vandaag hebben gezien”, blikt Mathieu Frings als voorzitter terug op de foto- en videodag. “Veulens kunnen altijd veranderen en ontwikkelen zich wisselend. Maar we hebben echt heel goede veulens kunnen selecteren en de fokkers hebben goed op de veulens gepast”, besluit Frings.

Veel bloedspreiding

De veulenselectie, die zich kenmerkt door goed ontwikkelde veulens met uitstraling en beweging, biedt ook veel spreiding en mogelijkheden in bloed en afstamming. Waar bewezen hengsten zoals Carrera VDL, Dominator Z, Emerald vh Ruytershof, Grandorado TN, Barton VDL, Merlot en Zirocco VDL hun stempel drukken op de veiling hebben ook jongere hengsten van zich mogen laten horen. Nakomelingen van onder andere Omar Shariff, Next in Line, Drummer 2000 TN Z en Agino Z zullen 23 augustus onder de hamer komen. Ook hengsten uit het buitenland laten van zich horen zoals Ermitage Kalone, Elvis ter Putte, Chacfly en Bamako de Muze. De selectiecommissie besteedde ook veel aandacht aan goede en correcte moeders welke ook vertegenwoordigd zijn in deze veulenselectie. De bekende stammen als Oberlina, Balia en Morka zijn hier enkele voorbeelden van.

Veiling

Het bestuur en de selectiecommissie kijken met veel vertrouwen uit naar deze editie van de Drentse veulenveiling. De veiling is te volgen op een livestream van ClipmyHorse en de echte sfeer beleef je live in Assen bij de Sunrise Stables op vrijdag 23 augustus aanstaande. De veiling start om 19u.

Bron: Persbericht