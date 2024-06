Volle zus H&M All-In met 54.000 euro veilingtopper Flanders Foal Auction

Op Sentower Park werd gisteren het veilingseizoen van Flanders afgetrapt met hun eerste veulenveiling van het seizoen. Met 54.000 euro werd de volle zus van H&M All-In Katinka Viktory Z (Kashmir van Schuttershof x Andiamo), de absolute veilingtopper. De gemiddelde prijs kwam uit op 25.000 euro.

Veilingmeester Koen Olaerts ging direct al spectaculair van start met afslagen voor 19.000 euro en 30.000 euro en die prijzen bleken de standaard te zijn voor de rest van de avond. Duurste veulen met 54.000 euro was de zeer goed galopperende Katinka Viktory Z (Kashmir van Schuttershof x Andiamo), aangekocht door een vaste Belgisch klant met het oog op de fokkerij. Dat dit merrieveulen een volle zus is van medaillemachine H&M All-In gaf natuurlijk de doorslag.

Italiaan koopt er zeven

Een nieuwe Italiaanse klant ging met maar liefst zeven koopcontracten naar huis. Voor 50.000 euro legde hij Chiquita van WW Z (Cornet Obolensky) vast, een prachtige dochter van de 1.60m Grand Prix-merrie Esquinia van Klapscheut. Hij kocht Electrix Style VK Z (Ermitage Kalone) en Unlimited W (Emerald) voor 32.000 euro en Comelensky T40 Z (Cornet Obolensky) voor 30.000 euro.

Chiquita van WW Z (Cornet Obolensky x Thunder van de Zuuthoeve). Foto: Flanders



Een Franse koper legde het merrieveulen Corgeena FZ (Cornet Obolensky) uit de 1.55m GP merrie Geena vast voor 44.000 euro. Elliott van Overis Z (Ermitage) uit de 1.55m GP merrie Artemise du Houssoit krijgt voor 32.000 euro een nieuwe stal in Polen.

Passie voortzetten

In totaal werden 31 van de 33 springveulens verkocht en daarvan bracht 67% 20.000 euro en meer op. Gerald Lenaerts en Luk Van Puymbroeck kunnen het nauwelijks bevatten. “Dit is fantastisch. We zijn helemaal gelukkig. Dit hadden we ook niet verwacht. Ik dacht zelf dat de handel in het algemeen toch iets in een dipje zat het laatste half jaar, maar daar was vanavond niets van te merken. Dit geeft een enorme boost aan de fokkerij. Als je maar kwaliteit fokt. De fokkers die ervoor blijven gaan, die worden beloond en dat vind ik zo mooi. Zonder fokkers, geen sport. Iedereen heeft deze mensen nodig en niets is fijner dat het financieel ook beloond wordt, zodat ze hun passie kunnen voortzetten”, vertelt Gerald Lenaerts.

Van de 31 verkochte veulens verwisselden 22 ter plekke van eigenaar. Online was het de hele avond ook al onrustig, maar de thuisbieders gaven de strijd iets eerder op, op zes online kopers na. Drie veulens werden over de telefoon verkocht.

Corgeena FZ (Cornet Obolensky). Foto: Flanders

Bron: Persbericht