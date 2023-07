Westfaalse stamboek zet een miljoen euro om met 100 veulens in de veiling, gemiddeld 14.000 euro

Daar waar veel veilingen dit jaar zeggen problemen te hebben met het verkopen van paarden, was daar in Westfalen gisteren niets van te merken. Het Westfaalse stamboek veilde gisteren niet minder dan 98 (!) dressuurveulens. 85 procent daarvan werd verkocht, het stamboek zette 1 miljoen euro om en gemiddeld werd er bijna 14.000 euro voor de veulens betaald. De KWPN-hengsten Glamourdale, Vitalis en McLaren (Oldenburgs gefokt) zorgden de toppers.

98 dressuurveulens werden gisteren in de OnLive (hybride) veiling Münster-Handorf geveild. Twee hengstveulens werden verkocht voor de topprijs van 67.000 euro, vijf veulens werden voor meer dan 40.000 euro verkocht. In totaal wisselde 85 procent (83 veulens) van de aangeboden veulens van eigenaar voor een gemiddelde prijs van zo’n 14.000 euro. Totaal werd er 1.127.250 euro omgezet. Samen met de veiling van de springveulens op vrijdag was er een omzet van 1,5 miljoen euro.

Glamourdale-zoon voor 67.000 naar Gut Neuenhof

Het eerste veulen van de veiling moest in grote voetsporen treden. Glamour Star (Glamourdale x San Amour) is de volle broer van de prijstopper van vorig jaar, het merrieveulen Glamourös dat voor 85.000 euro werd geveild in 2022. Voor de hoofdprijs van 67.000 euro ging Glamour Star in handen van Gestüt Gut Neuenhof over.

Vorever Love

Vorever Love (v. Vitalis) bracht ook 67.000 euro op. Zijn moeder is Forever Love van. Floriscount, die ooit een bronzen medaille won op het Bundeschampionat en deelnam aan het WK voor jonge dressuurpaarden. Na een spannend biedduel werd ook de voshengst verkocht voor 67.000 euro. Fokker Philipp Welsing uit Borken had nog meer succes. Hij verkocht namelijk ook nog Vivaldhino Gold (Valdiviani x Belissimo M) voor 41.000 euro.

Duurste merrieveulen van McLaren

Helemaal aan het einde van de veiling werd het weer spannend bij de merrieveulens: een lang biedduel tussen Oostenrijk en Duitsland online, evenals klanten ter plaatse in de tent. De door de Nederlandse Carla Bunt-Crum gefokte Miss Granta (McLaren x Jazz) wisselde van eigenaar voor 56.000 euro. Ze gaat naar Sissi Max-Theurers Gestüt Vorwerk.

55.000 euro was er voor Top Extra Bunt (Escaneno x Zoom), de opvallend getekende bruine werd daarmee het op een na duurste merrieveulen.

20.000 euro voor een ponyveulen

Gabby Blue Eyes (Gold Garant) was één van de twee dressuurpony’s in de veilig en werd voor 20.000 euro geveild.

45.000 euro voor een Shetlandponyhengst

Sensationeel was ook de prijs van een tweejarige Shetlandponyhengst, die werd geveild voor het goede doel. Er werd in Münster-Handorf geveild voor de negentienjarige Franziska uit Oberveischede. Het jonge meisje kreeg vorig jaar een zeldzaam ruggenmerginfarct. Sindsdien is ze gedeeltelijk verlamd.

Matthieu Beckmann zorgde ervoor dat een boel hippische ondernemers en hengstenhouders 1.000 euro inlegden en gezamenlijk kwamen ze op 45.000 euro.

Veilingresultaat

Bron: Horses.nl