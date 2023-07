Westfalen: 30.000 euro voor hengstveulen van Cornet Obolensky

Op de hybride veiling van Westfalen in Münster-Handorf kwamen 42 springveulens onder de hamer. Voor een gemiddelde prijs van zo'n 9.000 euro werd 90% verkocht. Het eerste veulen in de ring was ook gelijk de veilingtopper en werd geleverd door Cornet Obolensky. Het hengstveulen Cornet's Domain, uit een Dominator-moeder, werd voor 30.000 euro afgeslagen.

Het duurste merrieveulen leverde 20.000 euro voor haar eigenaren op. High Energy, een dochter van Hickstead Blue uit een moeder van Cornet Obolensky, komt uit een succesvolle moederlijn en werd aan klanten in de zaal verkocht. In totaal werden 37 veulens verkocht met een totale omzet van 324.000 euro voor een gemiddelde prijs van 8757 euro. Negen veulens werden voor 10.000 euro of meer afgeslagen en vijf veulens vertrekken naar het buitenland.

Bron: Westfalen