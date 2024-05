Westfalen: Merrieveulen van Diamantenglanz net over de 10.000 euro

Op de 79e editie van de Westfalen Online Veulenveiling brachten de twintig verkochte veulens een totaalsom van 122.000 euro op met een gemiddelde prijs van 6.100 euro. Het duurst verkochte veulen van de veiling ging maar net over de 10.000 euro. Er werd vanuit Nederland geboden op Diamond Rose LE (Diamantenglanz x St. Schufro), maar uiteindelijk vertrok het merrieveulen uit de moederlijn van Zac Efron MT OLD voor 10.500 euro naar Groot-Brittannië.

Er werd 10.000 euro geboden op het hengstveulen Va Diamond P (Va Bene x Diamond Hit). De halfbroer van de in Westfalen goedgekeurde First Diamond kwam voor dat bedrag in handen van Hengststation Wasenspanner.

Van de zes aangeboden springveulens leverde Darcy (Donthargos x Cornet Obolensky) met 6.000 euro het meeste geld op. Het merrieveulen uit de moederlijn van Aken Grote Prijs-winnaar Ben gaat naar Zweden.

Alle veilingresultaten.

Bron: Horses.nl/Westfalen