Z Quality Auction: 120.000 euro voor Casall ASK-zoon

Op de tweede dag van de Z Quality Auction werd de magische grens van 100.000 euro wel doorbroken. Colosseo MVD Z (Casall ASK x Carthago Z) werd na een lang biedduel uiteindelijk voor 120.000 euro afgeslagen. Het hengstveulen uit de moeder van Emerald viel voor dit geld in handen van kopers uit de VAE. De gemiddelde prijs kwam gisteren uit op 44.171 euro.

Maar liefst 16 veulens veranderden van eigenaar voor meer dan 50.000 euro met het op één na duurste veulen ook direct gerelateerd aan Mumbai. Op vrijdagavond was Daiquiri H Z (Diamant de Semilly x Nabab de Reve), een volle zus van Mumbai, het hoogst verkochte merrieveulen (82.000 euro). Op zaterdag leverde zijn volle broer Dumbai CP Z bijna hetzelfde bedrag open vertrekt voor 86.000 euro naar Zwitserland.

Duurste merrieveulen voor 76.000 euro naar Polen

Het duurst verkochte merrieveulen op zaterdag was Eres Tu de Regor Z (Emerald x Cento). Dit merrieveulen ging voor 76.000 euro onder de hamer naar Polen. De merrieveulens deden het over het algemeen goed en legden de lat nog hoger dan vrijdagavond. Dit keer met een opmerkelijk gemiddelde prijs van 52.333 euro. De hengstveulens verzamelden een gemiddelde van 37.783 euro.

Gemiddeld 44.171 euro, twee naar Nederland

Voor een totaal gemiddelde prijs van 44.171 euro vonden de veulens een nieuw thuis in Roemenië, USA, Zuid-Afrika, Portugal, Italië, Nederland, Duitsland, Denemarken, Brazilië en blijft er slechts een handjevol over in België. Twee veulens komen naar Nederland. Het merrieveulen Cha Cha van WW Z (Chacco Blue x Thunder vd Zuuthoeve) leverde 52.000 euro voor haar eigenaren op en het hengstveulen Cyclone T40 Z (Conthargos x Telstar de la Pomme) komt voor 22.000 euro naar Nederland.

Volledige collectie en alle prijzen.

Bron: Horses.nl/ persbericht