Z Quality Auction: mooie gemiddeldes, geen records

De Z Quality Auction brak vorig jaar allerlei records. Dat is dit jaar niet aan de orde. De topper van de eerste veilingavond Chagan Z (Chacco-Blue uit Gancia de Muze) werd volgens de veilingsite naar de Verenigde Staten verkocht voor 96.000 euro. De Noor Geir Gulliksen, die het hengstveulen vorig jaar als embryo voor 64.000 euro kocht op de Flanders Foal Auction, was de inzender.

Net zoals op andere veilingen (en bij fokkers thuis) was ook gisteren op de Z Quality Auction – verworden tot dé springveulenveiling – de iets oververzadigde markt in (‘exclusief gefokte’) springveulens enigszins merkbaar. De ‘broers en zussen’ en ‘kinderen van’ zijn eigenlijk niet meer zo exclusief als een paar jaar geleden. En daar begint de marktwerking langzaamaan zijn werk te doen.

Toppers

Waar Zangersheide vorig jaar topprijzen vermeldde dik over de ton (200.000 euro op de vrijdagavond en 300.000 euro op de zaterdagavond) was dit jaar Chagan Z met 96.000 euro de topper in de veilingstatistiek op de eerste veilingavond.

In een eerdere versie van dit bericht stond dat Zangersheide in een persbericht had vermeld dat Chagan Z naar Noorwegen (het land van inzender Gulliksen) vertrekt. Dat klopt, maar was volgens de organisatie een foutje in het persbericht.

Het op één na duurste veulen, Daiquiri H Z, werd volgens de veilingstatistiek verkocht voor 82.000 euro. Bij deze volle zus van Mumbai (Diamant de Semilly x Nabab de Reve) wordt op de veilingsite ook vermeld (net zoals bij de topper) dat zij vertrekt naar de Verenigde Staten.

Twee andere veulens gingen over de 50.000 euro: Cara Electra DK Z (Conthargos x Carthago Z) bracht 68.000 euro op en Cherry KCX Berghoeve Z (Chacco-Blue x Nabab de Reve) werd gekocht voor 56.000 euro. Beide merrieveulens gaan naar Frankrijk.

Zeer succesvol

Al met al is de veiling zeer succesvol te noemen: slechts één veulen (18.000 euro) ging voor minder dan 20.000 euro. Zangersheide berekende zelf de volgende gemiddeldes: 39.158 euro voor de merrieveulens en 34.000 euro voor de hengstveulens.

Geen fokkersnamen

Naast het opvallende nieuws dat praktisch de gehele collectie uit ICSI-veulens bestaat, viel er nog iets op: op de veilingsite wordt geen enkele fokkersnaam weergegeven.

Resultaat veiling

Bron: Horses.nl