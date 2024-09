Zangersheide Quality Auction 2024: De medaillewinnaars van morgen

Het is eindelijk zover! Het is bijna tijd voor de langverwachte Zangersheide Quality Auction 2024. Terwijl 's werelds beste jonge paarden strijden om de medailles op het FEI WBFSH WK Jonge Springpaarden, galopperen de beste veulens ter wereld de veilingring van Lanaken binnen.

De collectie van dit jaar staat vol met Olympische genen en ook de sterren van Parijs zijn goed vertegenwoordigd. Exclusieve veulens van zowel Olympische merries als Olympische vaders en veulens die nauw verwant zijn aan Olympische paarden of aan paarden die hun stempel hebben gedrukt in de springgeschiedenis, maken hun opmars in de veilingring.

Olympische genen

Enkele van de vele hoogtepunten zijn de volle broer van Ben Maher’s olympisch gouden medaillewinnaar Dallas Vegas Batilly en een broer van één van de meest spraakmakende paarden ter wereld, Ermitage Kalone. Maar de collectie bevat ook een broer en zus van de Olympische Leone Jei, een volle broer van de Olympische hengst Emerald en een dochter van Coriana van de Klapscheut. Verder vind je nog de enige volle broer van Grandorado terug in de collectie, evenals een Dominator Z-nakomeling uit de legendarische Fit For Fun en het allereerste veulen van Wereldkampioen DSP Alice!

El Grandorado RV Z (v. Grandorado). Foto: Zangersheide

Collectie

De veiling is uitgegroeid tot een een brede collectie met 38 verschillende vaders in alle leeftijdscategorieën en 57 verschillende, indrukwekkende moederlijnen. Stuk voor stuk veulens geboren in de stallen van gepassioneerde fokkers, die zich dag in en uit inzetten voor het fokken van de Olympische paarden van morgen.

Programma

Presentatie veulens: Donderdag 19.09 2024 – 13.30u

Start veiling: Vrijdag 20.09.2024 – 19.30u

Bekijk hier de collectie van vrijdag

Start veiling: Zaterdag 21.09.2024 – 19.30u

Bekijk hier de collectie van zaterdag

Voor vragen kunt u contact opnemen met het veilingteam via [email protected]

Meer info is te vinden op de website: www.zangersheide.auction

Bron: Persbericht