Zaterdag 9 augustus Veulenveiling Prinsjesdag: Van Europese medaillewinnaars tot halfzus Chacco-Blue als grootmoeder

Voor het tweede jaar op rij vindt er een exclusieve editie van Veulenveiling Prinsjesdag plaats tijdens het internationale evenement CSI** Houten. Op zaterdagavond 9 augustus om 21.00 uur gaan dertien zorgvuldig geselecteerde springveulens onder de hamer tijdens dit sfeervolle CSI2*-concours.

United Touch S en Ermitage Kalone bewezen hun uitzonderlijke kwaliteit tijdens het EK, waar zij respectievelijk individueel goud en brons behaalden. Twee wereldtoppers die beiden vertegenwoordigd zijn in de collectie van Veulenveiling Prinsjesdag x CSI Houten.

• Het merrieveulen Ulrike van ’t Gebergte Z is een dochter van Untouched, de vader van Europees kampioen United Touch S

• Upcoming Star Z is een zoon van Ultra Star JM, een directe nakomeling van Ermitage Kalone

• Uit dezelfde fokkerij als Impress-K van ’t Kattenheye komt Charisma-K van ’t Kattenheye, teamgoud-winnaar, en een directe achterkleindochter van Electra van ’t Roosakker

Grootmoeder is halfzus van Chacco-Blue

Verschillende veulens in de collectie vallen op door hun bewezen afstamming. Het merrieveulen Venice Gold Reuvekamps (v. Cassini Gold) voert terug op niemand minder dan de legendarische vererver Chacco-Blue. Haar grootmoeder is de halfzus van Chacco-Blue.

Uit halfzussen van Emerald, Hernandez, Colorado

• Coco Chanel van ’t Meulenhof (v. Cavalier Russe Z) stamt af van de halfzus van Emerald, Nixon en Diamanthina van ’t Ruytershof

• Very Promising Leva WD (v. Comthago VDL) komt uit de halfzus van Hernandez TN

• Clark VD Bisschop is een directe zoon van Heartbreaker, uit een bewezen moederlijn met onder andere het 1.55m-paard Quinci vd Bisschop

• De moeder van Valou W (v. Balou du Reventon) is de halfzus van de bewezen 1.60m-hengst Colorado en bracht ook het 1.60m-paard Vance (v. Namelus R)

Bezichtiging op stal en live presentatie

De veiling vindt morgen, zaterdag 9 augustus, plaats tijdens CSI Houten. De veulens zijn vanaf 16.00 uur te bekijken op stal, om 17.00 uur is de presentatie in de piste gevolgd door de veiling om 21.00 uur. Bekijk de volledige collectie op www.prinsjesdag.eu en neem gerust contact met ons op via [email protected] voor meer informatie. Bieden is mogelijk live én online.

Collectie

Bron: Persbericht