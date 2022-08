Zeer succesvolle EDS-Prinsenstad veulenveiling met veilingtoppers van 44.000 en 39.000 euro

Het EDS-team kijkt terug op een zeer geslaagde veiling waarin de verwachtingen werden overtroffen. Maar liefst 55 veulens kwamen onder de virtuele hamer. Negen veulens werden niet gegund. Van de verkochte veulens lag de gemiddelde verkoopprijs op bijna 10.000 euro, waarvan tien veulens die voor 15.000 euro of meer werden afgeslagen.

Soulmate BVP (So Perfect x Grey Flanell) was de veilingtopper met 44.000 euro. Een fantastische hengst uit de welbekende merrielijn van Don Schufro en Just Wimphof! Deze topper werd verkocht aan een bekende Nederlandse dressuuramazone en blijft daarmee op Nederlandse bodem. Voor Showtime (Las Vegas x Grand Galaxy Win) volgde er een biedduel tussen Nederland en Zweden. Voor 39.000 euro blijft dit duurste merrieveulen in Nederland. Een absoluut knap veulen dat met veel expressie kan bewegen! Een zoon van Livius, Stanley, wisselde van eigenaar voor 21.000 euro.

Live presentatie

Voorafgaand aan de veiling was er ’s middags de gelegenheid voor geïnteresseerden om de veulens uit de collectie live te komen bezichtigen of vanuit huis de presentatie live te volgen via Clipmyhorse. Veel veulens deden in de baan er nog een schepje bovenop. Enkele weken voorafgaand was er veel interesse voor meerdere kwaliteitsvolle veulens en niks bleek minder waar, snel na de presentatie volgde er veel biedingen uit binnen- en buitenland.

Las Vegas en Fürst Dior nakomelingen favoriet

De zoon van Ferdeaux was met tien veulens in de collectie een van de topleveranciers te noemen. Las Vegas is verrichtingskampioen van zijn jaargang en won de Pavo Cup. Van de hengst zijn de verwachtingen dan ook zeer hoog voor op het WK jonge dressuurpaarden volgende maand in Ermelo. Vier van zijn veulens werden boven de 15.000 euro verkocht. Ook de nakomelingen van de jonge hengst Fürst Dior waren in trek en veel kopers lieten hun interesse blijken. Met vier veulens in de veiling, werden er twee (uit de bekende moeder Bukkie) verkocht boven de 10.000 euro. De zoon van tweevoudig wereldkampioen Glamourdale, Sinclair S, werd geveild voor 16.000 euro en de dochter van Nederlands Kampioen en tweemaal bronzen medaille winnaar Hermès, So Happy, vertrekt naar zijn nieuwe eigenaren voor 16.000 euro.