Zus van Skyline To B voor 47.000 verkocht op SWB-veulenveiling 

De eliteveiling van dressuurveulens van het Zweedse stamboek SWB leverde gisteravond in Flyinge hoge prijzen op. De veilingtopper was Midnight Sky To B, de volle zus van WK-finalist Skyline To B van de Zweedse influencer Carl Hedin. Deze dochter van Blue Hors St Schufro bracht 47.000 euro op.

Twee Zweedse dressuurveulens gingen voor 32.000 euro in andere handen over. Yxebos Silver Sky (v. Kjento) is gefokt uit de KWPN-merrie Keira (v. Don Juan de Hus) die zelf op de Sell-veulenveiling werd verkocht. Ook een hengstveulen van Franklin leverde 32.000 euro op. Deze Be Frankfurt is gefokt uit Alice (v. Dalwhinnie), de moeder van WK-finalist Be Allex (v. Ampère).

Twee keer Be Sure

Een merrieveulen van Be Sure, Bee Nice SSL, werd op 31.000 euro afgeslagen. Ook een tweede merrieveulen van de WK Ermelo-finalist Be Sure liep in de papieren. Deze Bright Diamond (mv San Amour I) kwam uit op 23.000 euro.

Glamourdale

Voor het hengstveulen Horsepartners Mr. Glam (Glamourdale x Van Vivaldi) werd 20.000 euro betaald. Een dochter van Glamourdale uit een De Niro-moeder leverde 15.000 euro op.

Bekijk hier de veilingresultaten

Bron: Horses.nl