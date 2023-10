Zweedse Emerald-veulens in trek op eliteveiling 

De veulens van Emerald van ’t Ruytershof waren duur gisteravond op de voormalige Zweedse staatsstoeterij in Flyinge. Drie nakomelingen van de hengst waar Harrie Smolders de wereldtop mee bereikte brachten tussen de 18.000 en 20.000 euro op.

Nadat vorige week de elite-dressuurveulens van het SWB waren geveild, was tijdens de springweek van het Zweedse stamboek de beurt aan de springveulens. Jamaica S.H (Emerald x Chellano) was met 20.000 euro het duurste veulen, gevolgd door nog twee nakomelingen van Emerald: Simbergs Chrome (mc Cornet Obolensky) ging voor 19.000 euro in andere handen over en Skorphults Swirl (mv Conthargos) liet de hamer vallen op 18.000 euro.

17.500 euro

Allium af Hagalund, een hengstveulen van topvererver Cardento (uit een moeder van Cornet Obolensky), leverde 17.500 euro op.

Bekijk hier de veilingprijzen

Bron: Horses.nl