Zwitserse Elite-Veulenveiling: Ruim 31.000 euro voor Dominator Z-dochter

Op de 29e editie van de Zwitserse Elite-Veulenveiling is Diamantina ZSH CH de topper van de veiling geworden. De dochter van Dominator Z uit een moeder van Balou du Rouet bracht 30.000 Zwitserse frank (ruim 31.000 euro) op. Voor het hengstveulen Comme Casall K (Comme Prévu x Casall) werd 26.000 Zwitserse frank betaald.

Nog een derde springveulen ging voor 20.000 Zwitserse frank of meer. Pacino von Büren CH (Picobello van ’t Roosakker x Nirmoo de Muze Z) werd voor precies 20.000 Zwitserse frank afgeslagen. Het duurste dressuurveulen werd Palao vom Schlossgut CH (For Romance I x Fürstenball). Zij bracht voor haar fokkers 13.000 Zwitserse frank in het laatje.

Bron: Züchterforum