Vijfde VSN Online Auction levert twee veilingtoppers op

De vijfde VSN Online Auction liep gisteravond af en leverde twee veilingtoppers op die ieder 29.000 euro opbrachten. Het zijn de Tangelo van de Zuuthoeve-nakomeling Olympus J.J. die naar Duitsland gaat en de El Barone 111-Z zoon Out of Barone. Hij vindt zijn nieuwe stal in Hongarije.

De naar Duitsland verkochte Olympus J.J. is een zoon van Tangelo vd Zuuthoeve uit een dochter van Vleut. Zijn tweede moeder is een halfzus van Jurgen Stenferts voormalige topper Voirrellinde J.J. (v. Oramé). De andere prijstopper is de driejarige Out of Barone van El Barone 111 Z uit de Indoctro-dochter Vereletha.

De gemiddelde prijs voor de springpaarden kwam uit op ruim 17.200 euro. Het enige dressuurpaard in de collectie gaat naar Tsjechië. Het is de tweejarige hengst Pepito (Glock’s Taminiau x Ferdeaux).

Naast kopers uit eerstgenoemde landen en Nederland waren er kopers uit Italië, Oostenrijk, Spanje en Turkije.

Voorzitter Frans Burgers: “Het begon wat afwachtend, maar uiteindelijk werd het weer een topavond voor ons als VSN en onze leden. Twee terechte veilingtoppers: zeer kwaliteitsvolle paarden waar we zeker nog van gaan horen! De overige paarden zijn verkocht in een goede prijs-kwaliteitverhouding, zoals het hoort!!. Als VSN kijken we al weer uit naar onze paasveiling in 2023.”

Bron persbericht