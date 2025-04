Volledige collectie Excellent Dressage Sales 2025 gepubliceerd

Nog een maand te gaan tot het team van de Excellent Dressage Sales zich weer gaat opmaken voor een nieuwe live veiling. Op zaterdag 17 mei barst het spektakel los bij Academy Bartels in Hooge Mierde en zullen 40 dressuurpaarden hun opwachting maken. De collectie zal nog worden aangevuld met enkele genetisch interessante veulens.

Tim Coomans, Joep Schellekens, Joop van Uytert en Nico Witte hebben de handen weer ineen geslagen om een gevarieerde collectie paarden aan te kunnen bieden. Van veelbelovende jonge talenten tot goedgekeurde hengsten en Grand Prix Paarden die hun sporen reeds verdiend hebben in de sport. In de laatste live editie in 2019 wist Charming Lady van Sophie Reef, die inmiddels met sportief pensioen is, de hamer te laten vallen op maar liefst 700.000 euro. Franklin dochter Kavira bracht 210.000 euro op en wist afgelopen week op het CDI in Tolbert nog de PSG te winnen met de Zweedse Sofie Lexner.

Fantastische collectie

Joop van Uytert: ‘’Na 2019 hebben we een aantal online EDS veilingen gehouden, maar de sfeer van een live veiling is natuurlijk niet te overtreffen. We hebben dit jaar een fantastisch gevarieerde collectie kunnen samenstellen en met deze collectie paarden zijn we overtuigd dat we een prachtige avond tegemoet kunnen gaan op 17 mei.”

Klik hier voor de collectie

Vijf Grand Prix-paarden

In dit 40-koppige gezelschap bevinden zich maar liefst 5 Grand Prix paarden; Hamilton (v. Apache) die succesvol is onder Elisabeth Geluk, Handretti (v. Andretti) die recentelijk met Lars op ‘t Hoog zijn Grand Prix debuut wist te winnen en ook al succesvol was op de Asian Games, Hexagon’s Grandville (v. Hexagon’s Louisville) die ook een fantastische schoolmaster zou kunnen zijn, Grand Prix winnaar Hove’s Tatiana (v. Tailormade Temptation) met Ingrid Gerritsen en krachtpatser In-Time (v. Everdale) die met Hergen van Hall vanaf 6-jarige leeftijd alle klassen heeft doorlopen.

Grand Prix-paard Handretti (v. Andretti) Foto: EDS

Goedgekeurde hengsten

Zoals u van EDS gewend bent bevinden zich ook goedgekeurde hengsten in de collectie. De 3-jarige hengsten DC-10 (v. Dynamic Dream), goedgekeurd bij het AES en de jonge Fynn Romance (v. Fynch Hatton), goedgekeurd bij het NRPS zijn eerder dit jaar gekeurd. Freelance (v. Fuerstbischof) is zelf succesvol onder het zadel en heeft al verschillende talentvolle nakomelingen gebracht. Preston SB stamt af van Bordeaux en hoopt zijn succesvolle Olympische halfbroers Bluetooth, Bohemian en Fame (allen afstammend van Bordeaux) achterna te gaan.

Zwarte parel Willem van Normandi is een echte gentleman, blinkt uit onder het zadel en combineert dat met een uitmuntend karakter. Hij is goedgekeurd bij verschillende stamboeken.

Toast op misschien wel uw volgende droompaard

Op zaterdagavond 17 mei zullen sport, kwaliteit, passie en gezelligheid samenkomen tijdens delive veiling in Hooge Mierde. Vanaf 11 mei zullen de paarden gestald zijn bij Academy Bartels voor bezichtigingen en Try-outs. Wilt u de paarden eerder bezichtigen? U kunt een afspraak inplannen met Joep Schellekens via [email protected] of +31-6 26 36 01 96.

EDS-team (vlnr) Joop van Uytert, Joep Schellekens, Nico Witte en Tim Coomans Foto: EDS

Op woensdagavond 14 mei worden ook alle paarden nog eens live gepresenteerd vanaf 20.00uur, deze presentatie is ook te volgen via ClipMyHorse.

U bent van harte uitgenodigd om de veiling live bij te wonen op zaterdagavond 17 mei, onder het genot van entertainment, diner en een drankje. U kunt uw VIP tafel reserveren via onze website www.excellentdressagesales.com.

Kunt u niet live aanwezig zijn? Het is ook mogelijk online op uw volgende droompaard mee te bieden. Tot 17 mei!

Klik hier voor de volledige collectie

Klik hier voor de catalogus