Youhorse.auction: Laat die hamer vandaag en morgen maar vallen

De 'Early Spring veiling' van Youhorse.auction is verspreid over twee dagen en de tijd tikt. Vanavond sluit deel 1 en er zijn veel interessante paarden te scoren. “De prijs-kwaliteitsverhouding van Youhorse.auction staat als zeer goed bekend. Voor een aantrekkelijke prijs kun je een talentvol paard vastleggen en alles wijst erop dat dat deze dagen ook weer kan”, vertelt Mario Everse.

Het is een gevarieerde collectie met 95 springpaarden, enkele fokmerries, dressuurpaarden, een embryo en een pony. Wees er op tijd bij als de eerste groep om 20.30 uur afloopt, want het kan een bijzondere avond worden voor kopers en verkopers. Deel 2 wordt op woensdagavond 5 maart afgeslagen.

De vierjarige Royal Flush SV (Grandorado x Numero Uno) zal op veel stallen passen.

Kwaliteit en eerlijke prijzen

Bekijk nog snel de laatste video’s om extra goed voorbereid te zijn op de online veiling. Weet dat er altijd kansen zijn om een diamant te vinden. Bij Youhorse.auction gaan kwaliteit en eerlijke prijzen hand in hand. De ervaring leert dat je hier paarden kan vinden waar je gelukkig van wordt en die later kunnen uitgroeien tot absolute toppers.

De zevenjarige Lardento de Mies (Lux Z x Cardento) springt 1.30m, maar heeft vermogen voor hoger.

Heb je vragen over de veiling, de paarden zelf, het transport, het doortrainen of opfokmogelijkheden? Stel ze via de Whatsapp button op de website www.youhorse.auction en het veilingteam helpt je graag verder.



Veel succes met bieden en laat die hamer maar vallen!

www.youhorse.auction