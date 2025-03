Youhorse.auction sluit ook tweede avond sterk af

De ‘early spring edition’ van Youhorse.auction is woensdagavond 5 maart in stijl afgesloten met een succesvolle tweede veilingavond. Gedurende twee dagen werden bijna 100 paarden geveild, met kopers die hun nieuwe aanwinsten naar alle hoeken van de wereld meenemen.

Organisator Mario Everse kijkt tevreden terug: “Deze editie was een groot succes. Dankzij het aantal getalenteerde paarden dat we hebben kunnen selecteren, besloten we de veiling over twee avonden te verspreiden. De interessant gefokte paarden met ervaring onder het zadel waren het meest in trek, maar er was ook veel vraag naar de jongere springtalenten en fokmerries. Superleuk dat een aantal klanten zelfs meerdere paarden wist te bemachtigen! We zijn trots op het vertrouwen dat kopers in onze veiling hebben.”

Paco van Skülenboarch

Net als dinsdagavond was een vijfjarige ruin de ster van de avond. Ditmaal viel de eer te beurt aan Paco Fan Skülenboarch (Emir R x Zapatero VDL), die voor maar liefst 32.000 euro werd verkocht naar Polen.

Emiraten, Turkije en Verenigde Staten

Twee paarden krijgen dezelfde stal in de Emiraten. De zesjarige Outsider (Glasgow vh Merelsnest x Padinus), die 28.000 euro opbracht, wordt door de zevenjarige Nixandor A Z (Nixon van ’t Meulenhof x Zandor Z), die voor 24.000 euro van eigenaar wisselt.

Outsider (Glasgow vh Merelsnest x Padinus),

De zevenjarige Lardento de Mies (Lux Z x Cardento) viel voor 22.000 euro in handen van kopers uit Turkije. De zesjarige merrie Clara (Clarimo x Caretino) vertrekt voor hetzelfde bedrag naar de Verenigde Staten.

Jongere paarden

De veiling was ook een succes voor de jongere paarden, die hun talent met losspringen lieten zien. De vierjarige Radetsky PH (Grandorado TN x Zambesi) ontving een bod van 18.000 euro uit Denemarken, terwijl de tweejarige hengst Darryl Z (Darry Lou x Stakkato) voor 18.000 euro een toekomst tegemoet gaat in Canada.

Wereldwijd

Met kopers uit onder andere de Verenigde Staten, Polen, Turkije en Canada weerspiegelt de early spring edition het wereldwijde bereik van Youhorse.auction. Spanje was in navolging van de eerste avond ook woensdag koploper. In totaal vertrekken dertien paarden naar het zuiden.

Resultaat veiling

Bron: Persbericht