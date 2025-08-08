Youhorse.auction verkoopt naar 27 verschillende landen

De ‘Holiday Auction’ van Youhorse.auction kreeg woensdagavond 6 augustus een zonnige afsluiting, met verkopen die ver buiten de Nederlandse grenzen reikten. De zesjarige merrie C-Pleasure Z zette de kroon op de tweede veilingavond met een topprijs van 45.000 euro.

“Wat een geweldige finale!” zegt Mario Everse, organisator van Youhorse.auction. “We hebben ons record gebroken qua diversiteit aan kopende landen. Kopers uit maar liefst 27 verschillende landen wisten een nieuw talent aan hun stallen toe te voegen. Wat het extra bijzonder maakt, is dat veel van deze kopers al eerder via Youhorse.auction een paard hebben gekocht. Dat is natuurlijk het mooiste compliment!”

45.000 euro voor Chacco Blue-dochter

De zesjarige C-Pleasure Z (Chacco Blue x For Pleasure) trok de meeste belangstelling op de tweede veilingavond. De merrie werd voor 45.000 euro verkocht naar Spanje. De negenjarige Lucardi (Aganix du Seigneur x Concorde) zal zijn ervaring op 1.40m niveau voortzetten in Denemarken, terwijl de vijfjarige Hero van Klein Statum Z (Hardrock Z x Dallas VDL) zijn nieuwe thuis vindt in het Verenigd Koninkrijk. De zevenjarige merrie Nanora (Glenfiddich VDL x Carpaccio) zal een stal in Italië betrekken en de driejarige Cosmic Blue PS (Cosmos Z x Chacco Blue) vertrekt naar Zuid-Afrika.

Frankrijk was de grootste afnemer deze editie, met elf aankopen, gevolgd door Spanje met acht en Italië met zeven. Het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Polen legden ieder zes talenten vast.

Bron: Persbericht