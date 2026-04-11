Zadelkeuring Kampioenshengst Besandro Gold voor een ton verkocht op Oldenburger veiling

Besandro Gold (v. Best of Gold) Foto: Kiki Beelitz
Door Petra Trommelen

De Oldenburger zadelkeuring-kampioenshengst Besandro Gold (Best of Gold x Sandro Hit) is tijdens de 105e Oldenburger Voorjaars-Eliteveiling in Vechta voor 100.000 euro naar Australië verkocht. De zoon van voormalig zadelkeuring-winnaar Best of Gold blijft voorlopig beschikbaar voor de fokkerij, aangezien hij op het hengstenstation van fokker en voormalig eigenaar Ahlers in Hatten blijft staan. De veilingtopper werd de zesjarige voshengst Val d’Aran (Vivaldos x Weltmeyer), die voor 110.000 euro van eigenaar wisselde.

